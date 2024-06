VIOLÊNCIA

Veja quem são os sete adolescentes mortos a tiros em Salvador e RMS em maio

Capital e região metropolitana registraram recorde de mortes do tipo no último mês

Wendel de Novais

Publicado em 5 de junho de 2024 às 16:00

Andressa, Leidiane e Guilherme foram vítimas de tiros Crédito: Reprodução

Rian Kaique Pereira dos Santos, de 15 anos, foi o último dos sete adolescentes mortos a tiros em Salvador e Região Metropolitana (RMS) em maio. O mês foi o mais letal para a faixa etária desde julho de 2022, quando o Fogo Cruzado começou a monitorar os registros de tiroteios, mortos e feridos por arma de fogo na região. Rian, assim como as outras vítimas, foi executado. Ele estava em frente a uma casa quando foi atingido por diversos tiros na cabeça sem qualquer chance de defesa, no dia 25 de maio.

O caso ficou a cargo da 25ª Delegacia Territorial (Dias D'Ávila). Até o momento ninguém foi preso pelo crime, mas a Polícia Civil (PC) destaca que avançou nas investigações, quando procurada pela reportagem. Além de ouvir testemunhas, a PC afirma ter identificado o executor de Rian, mas ressalta que os próximos passos do caso correm em sigilo.

“Familiares das vítimas foram ouvidos e, até o momento, quatro oitivas foram realizadas. As investigações já têm indício de autoria e o suspeito tem envolvimento com tráfico de drogas. Mais detalhes não serão divulgados para não atrapalhar a elucidação do crime”, informa a polícia, sem responder sobre o que poderia ter motivado o ataque que acabou na morte do adolescente.

A PC não respondeu, entretanto, sobre um caso que ocorreu dois dias antes, em Salvador, no bairro dos Barris. Em 23 de maio, Andressa da Cruz Bahia Silva, 15, foi executada enquanto conversava com amigos em uma praça da Rua Conselheiro Spínola. A Polícia Militar da Bahia escreveu, em nota, que foi informada por populares que havia uma vítima ao solo após "dois indivíduos efetuarem diversos disparos de arma de fogo contra pessoas no local". Um rapaz foi atingido no braço, mas resistiu ao ferimento.

A reportagem não conseguiu confirmar se a vítima era moradora do bairro e nem o seu endereço, mas moradores foram unânimes em dizer que a adolescente sempre circulava pelos Barris. Não há, no entanto, uma suspeita concreta do porquê ela teria sido executada da maneira que foi.

"Não sei se morava, mas estava sempre andando aqui na rua. Uma menina nova, nunca vi em problema. Por isso, estranhei terem matado ela assim. Nessa praça, porém, o público não é dos melhores pela noite. Fica um povo usando droga e alguns meliantes circulam também", fala uma moradora, que prefere manter o anonimato.

Andressa foi morta em praça nos Barris Crédito: Reprodução

Os dois casos chamaram a atenção pela impossibilidade de defesa das vítimas. Uma fonte da polícia, que não se identifica, diz que não há um fator específico para que o número de adolescentes executados tenha crescido. No entanto, cita a forma como os sete foram mortos para explicar que as pessoas nessa faixa etária estão, geralmente, expostas e indefesas.

“Não é possível dizer ainda o porquê de todos esses adolescentes tiveram as vidas ceifadas, mas a característica dos casos mostra como pessoas nessa idade não têm condição de se defender de ações criminosas do tipo. Eles não estavam armados, muito provavelmente não têm qualquer experiência com ações criminosas, e se tornam, infelizmente, vítimas ‘fáceis’ para esses crimes”, aponta.

Guilherme foi morto em Periperi Crédito: Reprodução

É o caso, por exemplo, de Guilherme Nascimento Ribeiro, 16, morto a tiros próximo da casa onde morava, no bairro de Periperi, no dia 14 de maio, e de Anderson de Carvalho Cachoeira, 15, que estava com a farda do colégio quando foi alvejado em Fazenda Grande do Retiro. Talison Gonçalves da Cruz, 15, morto a tiros após ser cercado por três homens próximo de casa em Castelo Branco, e Paulo Vitor Carvalho Pires, 16, morto dentro de uma casa no Engenho Velho de Brotas, foram executados de maneira parecida.

O único caso que se diferencia é o de Leidiane Vitória Cristo de Souza, 15, que foi encontrada morta dentro da própria casa na Rua Dr. Aristides de Oliveira, no bairro de Santa Mônica. A jovem teria sido vítima de feminicídio, de acordo com o Fogo Cruzado, mas o caso ainda é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios.

Leidiane teria sido morta por companheiro Crédito: Reprodução

Veja lista completa de vítimas:

Paulo Vitor Carvalho Pires, 16 anos – 5 de maio, no Engenho Velho de Brotas

Talison Gonçalves da Cruz, 15 anos – 6 de maio, em Castelo Branco

Anderson de Carvalho Cachoeira, 15 anos – 7 de maio, em Fazenda Grande do Retiro

Leidiane Vitória Cristo de Souza, 15 anos – 9 de maio, em Santa Mõnica

Guilherme Nascimento Ribeiro, 16 anos – 14 de maio, em Periperi

Andressa da Cruz Bahia Silva, 15 anos – 23 de maio, nos Barris