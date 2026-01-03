Acesse sua conta
Após captura, avião com Nicolás Maduro e a esposa chega a Nova York

O casal foi capturado na Venezuela durante uma operação conduzida por forças norte-americanas

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 18:37

Avião com Nicolás Maduro chega aos EUA após venezuelano ser capturado
Nicolás Maduro e a esposa chegam a Nova York Crédito: Reprodução

O avião que transportava o líder venezuelano Nicolás Maduro e a esposa dele aterrissou em Nova York neste sábado (3), segundo informações divulgadas por autoridades dos Estados Unidos. O casal foi capturado na Venezuela durante uma operação conduzida por forças norte-americanas.

O avião que transportava o presidente venezuelano pousou nos Estados Unidos por volta das 18h30. O presidente ficou mais de 40 minutos no interior da aeronave até ser conduzido por agentes do FBI. Maduro e a esposa terão uma audiência marcada no tribunal federal de Manhattan. Em seguida, eles devem ser levados para o Metropolitan Detention Center (MDC), prisão federal localizada no Brooklyn, em Nova York.

Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro na Venezuela

Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela por auto-upload
Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela por Reprodução/Truth Social
Trump afirma que vai administrar a Venezuela até transição para novo governo por auto-upload
Nicolás Maduro e Donald Trump por Marcelo Camargo/Agência Brasil e TheWhiteHouse/Fotos Públicas
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nicolás Maduro por Shutterstock
Pressão da comunidade internacional cresceu para que o ditador Nicolás Maduro admita a derrota eleitoral por Valter Campanato/Agencia Brasil
Nicolás Maduroás Maduro por Shutterstock
Maduro sanciona lei de Essequibo e denuncia presença da CIA na Guiana por Instagram/@NicolasMaduro
1 de 9
Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela por auto-upload

A chegada a Nova York ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que Maduro responderá à Justiça norte-americana por acusações relacionadas a narcoterrorismo. De acordo com o governo dos EUA, o ex-líder será apresentado à corte federal da cidade, onde o processo judicial deve tramitar.

Mais cedo, Trump havia divulgado imagens de Maduro sob custódia a bordo do USS Iwo Jima, navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos, indicando que o transporte até o território norte-americano estava em andamento. Posteriormente, autoridades confirmaram o deslocamento aéreo até Nova York.

O presidente norte-americano também declarou que nenhum militar dos Estados Unidos morreu durante a operação. O presidente não informou, porém, se houve vítimas entre integrantes do governo venezuelano. Segundo ele, as Forças Armadas seguem em estado de prontidão para uma eventual nova ofensiva, embora, neste momento, não haja previsão de outra ação militar.

A captura de Maduro provocou reações internacionais. No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou a ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela e classificou a ação como uma violação da soberania do país sul-americano e do direito internacional. O governo brasileiro convocou uma reunião de emergência para discutir os desdobramentos políticos e diplomáticos do episódio.

