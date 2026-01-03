EUA

Após captura, avião com Nicolás Maduro e a esposa chega a Nova York

O casal foi capturado na Venezuela durante uma operação conduzida por forças norte-americanas

Wladmir Pinheiro

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 18:37

Nicolás Maduro e a esposa chegam a Nova York Crédito: Reprodução

O avião que transportava o líder venezuelano Nicolás Maduro e a esposa dele aterrissou em Nova York neste sábado (3), segundo informações divulgadas por autoridades dos Estados Unidos. O casal foi capturado na Venezuela durante uma operação conduzida por forças norte-americanas.

O avião que transportava o presidente venezuelano pousou nos Estados Unidos por volta das 18h30. O presidente ficou mais de 40 minutos no interior da aeronave até ser conduzido por agentes do FBI. Maduro e a esposa terão uma audiência marcada no tribunal federal de Manhattan. Em seguida, eles devem ser levados para o Metropolitan Detention Center (MDC), prisão federal localizada no Brooklyn, em Nova York.

A chegada a Nova York ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que Maduro responderá à Justiça norte-americana por acusações relacionadas a narcoterrorismo. De acordo com o governo dos EUA, o ex-líder será apresentado à corte federal da cidade, onde o processo judicial deve tramitar.

Mais cedo, Trump havia divulgado imagens de Maduro sob custódia a bordo do USS Iwo Jima, navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos, indicando que o transporte até o território norte-americano estava em andamento. Posteriormente, autoridades confirmaram o deslocamento aéreo até Nova York.

O presidente norte-americano também declarou que nenhum militar dos Estados Unidos morreu durante a operação. O presidente não informou, porém, se houve vítimas entre integrantes do governo venezuelano. Segundo ele, as Forças Armadas seguem em estado de prontidão para uma eventual nova ofensiva, embora, neste momento, não haja previsão de outra ação militar.