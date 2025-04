CULTURA

Francisco nas telas: conheça filmes e séries sobre o primeiro papa latino-americano

Aos 88 anos, pontífice argentino morreu nesta segunda-feira (21)

Millena Marques

Publicado em 21 de abril de 2025 às 13:33

'Dois Papas', da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix

Primeiro papa latino-americano, Francisco representou uma ruptura simbólica com a tradição europeia à frente da Igreja Católica. Jorge Bergoglio foi eleito papa no dia 13 de março de 2023. Nesta segunda-feira (21), o pontífice argentino morreu aos 88 anos. Nas telas, produções contam a história do líder católico que ficou conhecido por um jeito simples de liderar. Conheça alguns filmes e séries sobre o papa Francisco: >

Pode me chamar de Francisco (2015)

Uma minissérie com quatro capítulos, 'Pode me chamar de Francisco' conta a história do papa argentino muito antes de se tornar pontífice, incluindo a descoberta da vocação religiosa em Buenos Aires, em 1960, período de extrema conturbação política e social por casa da ditadura militar da Argentina. Está disponível na Netflix.>

Papa Francisco: Conquistando Corações (2017)

Baseado no livro de Elisabetta Piqué, o filme conta a história do papa Francisco da infância até o conclave de 2013, que o elegeu como o primeiro papa latino-americano. A obra está disponível na Netflix. >

Papa Francisco: Um Homem de Palavra (2018)

Documentário dirigido por Wim Wenders, a obra centraliza as ideias do papa Francisco sobre questões globais, como justiça social, imigração, ecologia, desigualdade de riqueza, materialismo e o papel da família. Está disponível na Prime Video, Globoplay, HBO Max, Apple TV e no YouTube. >

Dois Papas (2019)

Longa dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, de 'Cidade de Deus' e 'Ensaio Sobre a Cegueira', 'Dois Papas' apresenta os bastidores da renúncia de Bento XVI, interpretado por Anthony Hopkins, e a eleição do sucessor, Francisco, vivido por Jonathan Pryce. A obra apresenta as visões de mundo distintas de cada líder, com diálogos inteligentes e emocionantes. O filme, que teve quatro indicações ao Globo de Ouro e três indicações ao Oscar, está disponível na Netflix. >

A Sabedoria do Tempo com Papa Francisco (2021)

A minissérie 'A Sabedoria do Tempo com Papa Francisco' apresenta relatos de homens e mulheres com mais de 70 anos sobre os aprendizados adquiridos ao longo da vida. São histórias inspiradoras, incluindo reflexões do pontífice argentino, que conduz a produção em quatro capítulos. Obra está disponível na Netflix. >

Amén. Francisco responde (2023)

O documentário 'Amén. Francisco responde' apresenta uma conversa de mais de uma hora entre o Pontífice e 10 jovens - quase todos distantes da Igreja - que o questionam sobre as principais preocupações de sua geração em relação às posições da Igreja: identidade sexual, feminismo, aborto, migração, abusos, perda da fé e o papel da mulher. O papa acolhe e responde a tudo. Está disponível na Disney +.>

Conclave (2024)