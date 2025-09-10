Saiba quem é o bilionário que ocupou o posto de homem mais rico do mundo por poucas horas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 21:37
Um lugar muito cobiçado e que quase saiu das mãos do bilionário Elon Musk: o posto de homem mais rico do mundo foi ocupado por Larry Ellison, o cofundador da Oracle, uma empresa de tecnologia e informática norte-americana, por poucas horas, nesta quarta-feira (10).
Isso porque, Ellison conseguiu aumentar a sua fortuna em 101 bilhões de dólares em poucas horas, na manhã desta quarta, após negociações na Bolsa de Valores de Nova York.
Veja quem são os homens mais ricos do mundo
No entanto, ao fim do dia, a alta da Oracle desacelerou e a Tesla, empresa de Musk voltou ao primeiro lugar. Com isso, ele recuperou o seu posto no topo dos bilionários.
Mas, por pouco. O salto nas ações da Oracle fez a fortuna de Ellison saltar 89 bilhões de dólares e chegar, ao final do dia ao valor e 383,2 bilhões de dólares. Um "bilhãozinho" a menos que a riqueza acumulado por Musk que somou ao fim do dia o montante de 384,2 bilhões de dólares. Atrás deles vem o dono da Meta, Mark Zuckerberg, com 264,1 bilhões de dólares em sua conta.