TE CUIDA, ELON MUSK

Saiba quem é o bilionário que ocupou o posto de homem mais rico do mundo por poucas horas

Lugar cobiçado trocou de mãos por duas vezes nesta quarta-feira (10)

Monique Lobo

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 21:37

Elon Musk perdeu o posto de homem mais rico do mundo por poucas horas Crédito: Reprodução

Um lugar muito cobiçado e que quase saiu das mãos do bilionário Elon Musk: o posto de homem mais rico do mundo foi ocupado por Larry Ellison, o cofundador da Oracle, uma empresa de tecnologia e informática norte-americana, por poucas horas, nesta quarta-feira (10).

Isso porque, Ellison conseguiu aumentar a sua fortuna em 101 bilhões de dólares em poucas horas, na manhã desta quarta, após negociações na Bolsa de Valores de Nova York.

Veja quem são os homens mais ricos do mundo 1 de 3

No entanto, ao fim do dia, a alta da Oracle desacelerou e a Tesla, empresa de Musk voltou ao primeiro lugar. Com isso, ele recuperou o seu posto no topo dos bilionários.