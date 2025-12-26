Acesse sua conta
Vídeo de paciente gritando de dor sem atendimento em hospital viraliza e gera indignação

Homem entrou no hospital para tratar pedras nos rins, mas foi ignorado pela equipe segundo vídeo

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 15:06

Homem agoniza de dor em chão de hospital nos EUA Crédito: Reprodução: Redes Sociais

Autoridades de saúde e a administração hospitalar de uma unidade médica em Atlanta, Geórgia, estão sob pressão após a circulação de um vídeo nas redes sociais que registra um caso de suposta negligência hospitalar. As imagens, que rapidamente viralizaram, mostram um homem em estado de agonia, gritando de dor em um corredor da unidade, sem que nenhum profissional de saúde intervenha para prestar socorro.

O registro provocou uma onda de críticas ao sistema de emergência local e levantou questionamentos sobre os protocolos de triagem e o manejo de pacientes em crise aguda.

O vídeo, gravado por Monyette Vaden que aguardava atendimento, documenta o sofrimento do homem por vários minutos. A gravação revela um cenário de aparente indiferença. Nas imagens, é possível observar funcionários da unidade circulando nas proximidades do paciente enquanto ele implora por ajuda, sem que haja uma abordagem médica imediata.

O homem, cuja identidade não foi oficialmente revelada, apresentava sinais de dor extrema. Relatos não confirmados de testemunhas sugerem que ele sofria de uma crise aguda de cálculos renais (pedra nos rins). Outras pessoas que estavam na sala de espera aparecem no vídeo confrontando a equipe do hospital, exigindo que o homem fosse levado para uma área de tratamento.

Após a repercussão das imagens, a administração da unidade médica em Atlanta emitiu um comunicado informando que abriu uma investigação interna para apurar a conduta da equipe de plantão e as circunstâncias do atraso no atendimento.

Especialistas em direitos do paciente nos Estados Unidos destacam que o hospital pode enfrentar sanções severas caso seja comprovada a violação do EMTALA (Emergency Medical Treatment and Labor Act), lei federal que obriga hospitais a estabilizarem qualquer paciente em situação de emergência, independentemente da capacidade de pagamento ou status.

