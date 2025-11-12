Carro pega fogo e causa engarrafamento na Avenida Bonocô

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:29
Um carro pegou fogo na Avenida Mário Leal Ferreira, mais conhecida como Bonocô, no início da noite desta quarta-feira (12), em Salvador. As chamas tomaram conta do veículo, que ficou completamente destruído. O incêndio causou engarrafamento na região
Imagens registradas pela reportagem mostram o automóvel sendo consumido pelo fogo. No vídeo, é possível ver o Corpo de Bombeiros controlando as chamas. Eles conseguem apagar completamente o incêndio.
Carro pegou fogo na Bonocô
Pelo menos duas pistas já foram liberadas. A reportagem entrou em contato com a Transalvador para mais informações sobre a situação atual do trânsito na região. Ainda não se sabe o que causou o incêndio, nem há informações sobre feridos.