Carro pega fogo e causa engarrafamento na Avenida Bonocô

Incêndio começou no início da noite desta quarta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:29

Carro pegou fogo na Bonocô
Carro pegou fogo na Bonocô Crédito: Eduardo Bastos/CORREIO

Um carro pegou fogo na Avenida Mário Leal Ferreira, mais conhecida como Bonocô, no início da noite desta quarta-feira (12), em Salvador. As chamas tomaram conta do veículo, que ficou completamente destruído. O incêndio causou engarrafamento na região

Imagens registradas pela reportagem mostram o automóvel sendo consumido pelo fogo. No vídeo, é possível ver o Corpo de Bombeiros controlando as chamas. Eles conseguem apagar completamente o incêndio.

Carro pegou fogo na Bonocô

Carro pegou fogo na Bonocô por Eduardo Bastos/CORREIO
Carro pegou fogo na Bonocô por Eduardo Bastos/CORREIO
Carro pegou fogo na Bonocô por Eduardo Bastos/CORREIO
Carro pegou fogo na Bonocô por Eduardo Bastos/CORREIO
Carro pegou fogo na Bonocô por Eduardo Bastos/CORREIO

Carro pegou fogo na Bonocô por Eduardo Bastos/CORREIO

Pelo menos duas pistas já foram liberadas. A reportagem entrou em contato com a Transalvador para mais informações sobre a situação atual do trânsito na região. Ainda não se sabe o que causou o incêndio, nem há informações sobre feridos.

