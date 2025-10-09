'O CAMINHO DA VOLTA - ANDARILHOS'

Ceramista baiana abre exposição no MAB com lançamento de livro

Mostra tem visitação gratuita entre os dias 24 de outubro e 21 de dezembro

Monique Lobo

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 20:37

Ceramista e professora Hilda Salomão abre exposição e lança o livro “O Caminho de Volta – Andarilhos” Crédito: Marta Suzi/Divulgação

A ceramista e professora Hilda Salomão celebra 50 anos de trajetória artística e 70 anos de vida com a estreia da exposição “O Caminho de Volta – Andarilhos”, que fica em cartaz no Museu de Arte da Bahia (MAB) entre os dias 24 de outubro e 21 de dezembro.

A visitação é gratuita, de terça a domingo, das 10h às 18h. A mostra é acompanhada do lançamento do livro homônimo, que mergulha na poética, nos processos e nas memórias que atravessam a sua obra.

Conheça algumas obras de Hilda Salomão 1 de 11

Com curadoria de Alejandra Muñoz, a exposição reúne 50 peças entre esculturas, painéis e instalações. “Percebi que existia um caminho, e que esse caminho me levava de volta às imagens e expressões que sempre estiveram comigo”, conta Hilda. “É um olhar sobre o percurso — da menina que moldava o barro ao lado da mãe e da avó, à mulher que, aos 70 anos, ainda se surpreende com o fogo e a argila”, completa.

A mostra será aberta no dia 23 de outubro, às 18h30, e inaugura a Galeria do Pátio, um novo espaço no MAB.

Hilda Salomão é uma das grandes referências da cerâmica na Bahia e no Brasil. Sua produção, marcada pela pesquisa e pela docência, amplia as fronteiras da chamada “arte do fogo”, transformando a cerâmica em gesto poético e linguagem viva.