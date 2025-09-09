Acesse sua conta
Corpo de mulher é encontrado decapitado em destino turístico da Bahia

Vítima também teve os dedos decepados

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 10:12

Polícia Civil do Ceará
Polícia Civil do Ceará Crédito: Polícia Civil/ Divulgação

O corpo de uma mulher foi encontrado decapitado na zona rural de Santa Cruz Cabrália, no litoral sul, na segunda-feira (8). De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Sara Cristina Ferreira de Souza, de 18 anos.

Segundo informações iniciais, o corpo estava com diversas perfurações e cortes, além de mutilações nos dedos das mãos. Diversos dedos foram decepados e apenas dois em cada mão foram mantidos. A cabeça da vítima não foi encontrada.

Ainda não há informações sobre suspeitos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) encaminhou o corpo para a perícia. O caso será investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Santa Cruz Cabrália.

