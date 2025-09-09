Corpo de mulher é encontrado decapitado em destino turístico da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 10:12
O corpo de uma mulher foi encontrado decapitado na zona rural de Santa Cruz Cabrália, no litoral sul, na segunda-feira (8). De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Sara Cristina Ferreira de Souza, de 18 anos.
Segundo informações iniciais, o corpo estava com diversas perfurações e cortes, além de mutilações nos dedos das mãos. Diversos dedos foram decepados e apenas dois em cada mão foram mantidos. A cabeça da vítima não foi encontrada.
Ainda não há informações sobre suspeitos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) encaminhou o corpo para a perícia. O caso será investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Santa Cruz Cabrália.