CRIME

Corpo de mulher é encontrado decapitado em destino turístico da Bahia

Vítima também teve os dedos decepados

Yan Inácio

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 10:12

Polícia Civil do Ceará Crédito: Polícia Civil/ Divulgação

O corpo de uma mulher foi encontrado decapitado na zona rural de Santa Cruz Cabrália, no litoral sul, na segunda-feira (8). De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Sara Cristina Ferreira de Souza, de 18 anos.

Segundo informações iniciais, o corpo estava com diversas perfurações e cortes, além de mutilações nos dedos das mãos. Diversos dedos foram decepados e apenas dois em cada mão foram mantidos. A cabeça da vítima não foi encontrada.