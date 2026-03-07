FERIADO PARA VOCÊ

Dia da Mulher: Salvador e RMS têm programação com descontos de até 60% e serviços gratuitos

Lojas, restaurantes, hotéis e espaços culturais oferecem condições especiais para o público feminino

Nauan Sacramento

Publicado em 7 de março de 2026 às 10:00

Salvador terá entrada gratuita para mulheres em museus e centros culturais neste domingo (8) Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Dia da Mulher, celebrado neste domingo (8), está batendo na porta e, com isso, lojas, cinemas, restaurantes e muitos outros estabelecimentos prepararam aquele descontinho muito bem vindo para fazer do dia delas ainda mais especial.

Pensando nisso, o CORREIO separou uma lista com uma variedade de produtos e serviços que estão com descontos ou promoções voltadas para o público feminino. Vem dar uma olhada:

COMPRAS E VAREJO

Shopping Bela Vista:

Realiza o "Circuito Bela Mulher" - que começou no dia 1º de março e segue até este domingo (8) - com descontos de até 50% em lojas participantes, atrações musicais e serviços. A programação inclui atrações interativas pelo espaço, além de ofertas exclusivas nas e as apresentações musicais comandadas apenas por mulheres. Para mais informações, acesse a matéria abaixo:

C&A (Online/App)

As lojas C&A oferecem ações com cupons de até 40% OFF no domingo (8), com campanhas focadas em presentes, moda e empoderamento. A marca oferece seleções especiais de looks, acessórios e itens de beleza. Descontos disponiveis nas compras do aplicativo.

CULTURA E LAZER

Cinépolis:

Se o seu interesse é ver um filminho nesse dia da mulher, a rede de cinemas Cinépolis realizará uma ação promocional em todo o país. Durante a data, ingressos e produtos da bomboniere terão preço único de R$10. Você pode encontrar as salas nos Shoppings Salvador Norte e Parque Shopping Bahia.

Pelourinho (Largo Quincas Berro d'Agua)

A programação gratuita do Centro Histórico está "on" e vai desde museus até shows de samba reggae e pagode no domingo (8) a partir das 19h. Os eventos se estendem para outras regiões da cidade como no Rio Vermelho e Dois de Julho. Para mais informações, acesse este link.

BEM-ESTAR E ESTÉTICA

Anantara Spa do Tivoli Ecoresort Praia do Forte

Para quem quer dar uma descansada da rotina, tem a opção de reservar o Ritual Mulher com 35% de desconto em um tratamento facial complementar realizado no mesmo dia. O desconto está aberto para todo mês de março. Para mais informações: (71) 3676-4000.

Royal Face (Pituba):

A Royal Face Pituba está com descontos de até 60% em procedimentos estéticos para o mês da mulher até este sábado (7). O espaço aguarda com um coquetel, além de um sorteio e presentes. Caso esteja interessada(o), entre em contato via 71 98264-6708/3233-5438.

GASTRONOMIA

Cedro Restaurante

O espaço no bairro do STIEP oferece mimos ou condições especiais no almoço/jantar no domingo (8). A mulher que consumir o buffet no almoço ganhará uma taça de vinho braco em cortesia. Para entrar em contato: 71 3617-3384

Rancho do cupim

No restaurante, localizado em Pituaçu, em toda quinta-feira do mês de março, as mulheres pagam R$39,90 no almoço com buffet livre ou no jantar com rodízio de pizza + buffet livre. Para mais informações entre em contato: (71) 3021-1111

