Empresária baiana é destaque em premiação de mulheres negras

Najara Black é uma das dez vencedoras da Powerlist Mundo Negro

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 20:11

Najara Black
Najara Black Crédito: Divulgação

A empresária, palestrante, mentora baiana, Najara Black, é uma das vencedoras da Powerlist Mundo Negro – Mulheres Negras Mudam Histórias 2025. A cerimônia de premiação acontece no dia 17 de outubro, na Casa Manioca, em São Paulo.

Najara é a fundadora da marca de moda afro-brasileira N Black e também atua como facilitadora e agitadora cultural. Com duas décadas de trajetória, ela se consolidou como uma das principais vozes do afroempreendedorismo no Brasil, utilizando a moda como ferramenta de transformação social e valorização da identidade negra. A baiana conquistou o prêmio na categoria Moda e Beleza.

Najara Black, fundadora e CEO da marca N Black

Najara Black por Divulgação
Najara Black por Divulgação
Najara Black por Divulgação
1 de 3
Najara Black por Divulgação

Além dela, a Powerlist Mundo Negro também premiou outras nove mulheres negras que contam com trajetórias de excelência em diversas áreas. Todas elas foram selecionadas a partir de critérios como impacto, consistência de trajetória, relevância social e contribuição para a ampliação da representatividade. A escolha foi feita por meio de votação popular no site oficial e pela deliberação de um comitê técnico formado por 11 mulheres negras de referência em suas áreas. A baiana é uma das premiadas que foram eleitas pelo voto popular.

“A Powerlist é mais do que uma premiação, é um movimento de reconhecimento e visibilidade que afirma o protagonismo de mulheres negras em todos os espaços”, destaca Silvia Nascimento, fundadora e Head de Conteúdo do Mundo Negro. “Cada uma dessas vencedoras representa um Brasil mais plural e comprometido com o futuro que queremos construir”, acrescenta.

