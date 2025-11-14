Encontro para o desenvolvimento de comunidades de Salvador acontece neste mês

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 18:54
O Encontro Sementes de Liberdade – Fortalecimento das Redes Culturais e Comunitárias acontece no dia 29 de novembro, no Instituto Sociocultural & Educacional das Raízes da Liberdade (ISCERL), no bairro da Liberdade, em Salvador.
Realizado pela Associação Mulheres Apoiam Mulheres (AMAM) em parceria com a produtora cultural Carla Pita, o evento, que acontece das 9h às 13h, vai reunir representantes dos poderes Executivo do estado e município em rodas de conversa para estimular a autonomia de grupos locais, promovendo a troca de saberes, o compartilhamento de experiências e a construção de estratégias conjuntas para a sustentabilidade de iniciativas culturais.
“O Sementes de Liberdade nasce do desejo coletivo de transformar territórios por meio da cultura e da organização comunitária. Acreditamos que quando fortalecemos redes, fortalecemos também a potência de cada agente cultural, de cada mulher, de cada coletivo que constrói caminhos de resistência e criatividade. Este encontro é um passo importante para garantir que nossas comunidades tenham acesso real a oportunidades e possam ocupar espaços que historicamente lhes foram negados”, disse Rita Sacramento, CEO da AMAM.
Para participar, basta se inscrever pelo formulário digital do encontro, disponível neste link ou no perfil do Instagram da AMAM.
A iniciativa tem como objetivo fortalecer o diálogo e a articulação entre o poder público e organizações culturais e comunitárias, fomentando redes colaborativas que ampliem o acesso a políticas públicas, editais, programas de financiamento e oportunidades voltadas à cultura, à arte e ao desenvolvimento social.