Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Encontro para o desenvolvimento de comunidades de Salvador acontece neste mês

Evento acontece no dia 29 de novembro e inscrições já estão abertas

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 18:54

Carla Pita e Rita Sacramento
Carla Pita e Rita Sacramento Crédito: Maxuel Santos/Divulgação e Divulgação

O Encontro Sementes de Liberdade – Fortalecimento das Redes Culturais e Comunitárias acontece no dia 29 de novembro, no Instituto Sociocultural & Educacional das Raízes da Liberdade (ISCERL), no bairro da Liberdade, em Salvador.

Realizado pela Associação Mulheres Apoiam Mulheres (AMAM) em parceria com a produtora cultural Carla Pita, o evento, que acontece das 9h às 13h, vai reunir representantes dos poderes Executivo do estado e município em rodas de conversa para estimular a autonomia de grupos locais, promovendo a troca de saberes, o compartilhamento de experiências e a construção de estratégias conjuntas para a sustentabilidade de iniciativas culturais.

“O Sementes de Liberdade nasce do desejo coletivo de transformar territórios por meio da cultura e da organização comunitária. Acreditamos que quando fortalecemos redes, fortalecemos também a potência de cada agente cultural, de cada mulher, de cada coletivo que constrói caminhos de resistência e criatividade. Este encontro é um passo importante para garantir que nossas comunidades tenham acesso real a oportunidades e possam ocupar espaços que historicamente lhes foram negados”, disse Rita Sacramento, CEO da AMAM.

Para participar, basta se inscrever pelo formulário digital do encontro, disponível neste link ou no perfil do Instagram da AMAM.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer o diálogo e a articulação entre o poder público e organizações culturais e comunitárias, fomentando redes colaborativas que ampliem o acesso a políticas públicas, editais, programas de financiamento e oportunidades voltadas à cultura, à arte e ao desenvolvimento social.

Leia mais

Imagem - Encontro das Pretas promove espaço de afeto e fortalecimento para mulheres negras

Encontro das Pretas promove espaço de afeto e fortalecimento para mulheres negras

Imagem - Salvador recebe secretários de Cultura de todo o país em encontro nacional

Salvador recebe secretários de Cultura de todo o país em encontro nacional

Imagem - Praia do Forte recebe Encontro Empresarial para bares e restaurantes em parceria com a Turisforte

Praia do Forte recebe Encontro Empresarial para bares e restaurantes em parceria com a Turisforte

Tags:

Salvador Encontro Projeto Social

Mais recentes

Imagem - Criança de 4 anos morre após ser atropelada no colo da mãe por motorista embriagado

Criança de 4 anos morre após ser atropelada no colo da mãe por motorista embriagado
Imagem - Número de policiais baleados em Salvador e RMS sobe para 23

Número de policiais baleados em Salvador e RMS sobe para 23
Imagem - Vencedor do Nobel defende investimentos em pesquisa avançada e na expansão das fronteiras do conhecimento

Vencedor do Nobel defende investimentos em pesquisa avançada e na expansão das fronteiras do conhecimento

MAIS LIDAS

Imagem - 4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro
01

4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro

Imagem - Confira o que abre e fecha no dia da Proclamação da República em Salvador e Região Metropolitana
02

Confira o que abre e fecha no dia da Proclamação da República em Salvador e Região Metropolitana

Imagem - Investigador da Polícia Civil é baleado durante operação em Salvador
03

Investigador da Polícia Civil é baleado durante operação em Salvador

Imagem - Patinetes elétricos têm novas regras de velocidade em Salvador
04

Patinetes elétricos têm novas regras de velocidade em Salvador