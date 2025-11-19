Acesse sua conta
Evento oferece aula de dança e serviços de saúde gratuitos em Salvador; veja onde

Festival Mundo Saudável GBarbosa acontece neste sábado (22)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:18

Festival Mundo Saudável GBarbosa
Festival Mundo Saudável GBarbosa Crédito: Divulgação

Serviços de saúde vão estar disponíveis gratuitamente no Festival Mundo Saudável GBarbosa, neste sábado (22), em Salvador. O projeto acontece no estacionamento do supermercado no Costa Azul.

Das 8h às 11h, serão realizados aulões gratuitos de alongamento e dança. Além disso, quem for ao local vai poder participar de degustações de produtos saudáveis.

O evento também oferece serviços como aferição de pressão arterial e avaliação de bioimpedância, exame que ajuda a entender a composição corporal e auxilia na prevenção de doenças crônicas. A participação é aberta ao público e não exige inscrição prévia.

O Festival Mundo Saudável GBarbosa, foi desenvolvido pela Cencosud Media, unidade de retail media da Cencosud, e conta com parcerias com a 3 Corações, Vitafor, Guimarães, Vitorena e Lowçucar.

