SAÚDE

Evento oferece aula de dança e serviços de saúde gratuitos em Salvador; veja onde

Festival Mundo Saudável GBarbosa acontece neste sábado (22)

Monique Lobo

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:18

Festival Mundo Saudável GBarbosa Crédito: Divulgação

Serviços de saúde vão estar disponíveis gratuitamente no Festival Mundo Saudável GBarbosa, neste sábado (22), em Salvador. O projeto acontece no estacionamento do supermercado no Costa Azul.

Das 8h às 11h, serão realizados aulões gratuitos de alongamento e dança. Além disso, quem for ao local vai poder participar de degustações de produtos saudáveis.

O evento também oferece serviços como aferição de pressão arterial e avaliação de bioimpedância, exame que ajuda a entender a composição corporal e auxilia na prevenção de doenças crônicas. A participação é aberta ao público e não exige inscrição prévia.