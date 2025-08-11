Imprensa internacional repercute campeonato de polo aquático em Salvador interrompido por tiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 18:44
O episódio que interrompeu a partida entre Canadá e China no Mundial Feminino Sub-20 de Polo Aquático, no último domingo (10), em Salvador, ganhou repercussão internacional. A competição, que acontece pela primeira vez no Brasil, teve seu dia de abertura marcado pelo som de um disparo vindo das imediações da Arena Aquática, no bairro da Pituba, levando à suspensão momentânea do jogo.
A Sportsnet, do Canadá, destacou o impacto direto sobre a equipe canadense, ressaltando que as atletas precisaram deixar a piscina rapidamente diante da ameaça. Já o AlJazeera descreveu a cena com detalhes, afirmando que as jogadoras saíram da água, se deitaram no chão e buscaram proteção atrás de uma pequena barreira.
Repercussão do ocorrido pelo mundo
Nas redes sociais, o vídeo da transmissão oficial da World Aquatics, onde é possível ouvir o disparo e ver a reação das atletas, foram compartilhados e comentados.
Apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido e a competição seguirá ocorrendo normalmente até sábado (16) com entrada gratuita.