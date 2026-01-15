Lavagem do Bonfim acontece nesta quinta (15); confira tudo o que você precisa saber

FÉ E DEVOÇÃO

Quem tem fé vai a pé... e acorda cedo. Isso porque, a festa dedicada ao Senhor do Bonfim, em Salvador, o padroeiro do coração dos baianos como é conhecido, começa cedo nesta quinta-feira (15).

Às 7h, começa a 16ª edição da caminhada “Lavagem de Corpo e Alma”, que leva a imagem do Senhor do Bonfim da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Colina Sagrada.

Após a chegada da Caminhada, Padre Edson Menezes da Silva, reitor da Basílica Santuário, transmitirá da janela central da Igreja uma mensagem e concederá a todos uma bênção, apresentando a imagem do Senhor do Bonfim. Após o momento, será realizado o ritual da lavagem das escadarias

Interdições no trânsito

A interdição progressiva do tráfego de veículos começou no último domingo (11), em razão do transporte da imagem do Senhor do Bonfim para a Marina da Ribeira. As Barreiras Fixas (BF) e as e Barreiras Semi Fixas (BSF) foram instaladas na quarta-feira (14) nas seguintes vias:

Nesta quinta-feira (15), a partir das 6h, serão instaladas as Barreiras Móveis (BM) nas seguintes vias:

BM 01 – Av. Reitor Miguel Calmon / retorno sob o Viaduto Mãe Menininha Gantois, sentido Comércio;

BM 02 – Av. Lafayete Coutinho / Solar do Unhão;

BM 03 – Ladeira dos Aflitos / Ladeira do Gabriel;

BM 04 – Av. Lafayete Coutinho / Porto Trapiche Residence;

BM 05 – Av. Lafayete Coutinho / Rua da Conceição da Praia;

BM 06 – Av. Estados Unidos / Caixa Econômica Federal;

BM 07 – Av. da França / Codeba Galpão 3;

BM 08 – Túnel Américo Simas (saída) / Rua Estado de Israel;

BM 09 – Av. Engenheiro Oscar Pontes / Rua Estado de Israel;

BM 10 – Av. Engenheiro Oscar Pontes / acesso ao Ferry Boat;

BM 11 – Av. Engenheiro Oscar Pontes / Retorno DAFRA;

BM 12 – Rua Vital Rêgo / Ladeira da Água Brusca – parte alta;

BM 13 – Av. Engenheiro Oscar Pontes / Travessa Frederico Pontes ( apenas material);

BM 14 – Av. Engenheiro Oscar Pontes / Rua Barão de Cotegipe / Bradesco;

BM 15 – Largo do Tanque / Rua Pedreira Franco (Rua Nilo Peçanha);

BM 16 – Rua Luiz Regis Pacheco / Rua do Imperador / Rua Fernandes Vieira (Praça Teive e Argolo);

BM 17 – Rua Luiz Regis Pacheco / Rotatória do Uruguai / Tv. Jequitibá – GTRAN/SEMOB;

BM 18 – Av. Afrânio Peixoto / Rua 26 de dezembro (rotatória do Uruguai);

BM 19 – Largo dos Mares / Rua do Imperador;

BM 20 – Av. Caminho de Areia / Praça Irmã Dulce / Rua Henrique Dias;

BM 21 – Av. Caminho de Areia / Panificadora e Lanchonete Deli Roma (passagem de Ambulâncias e VTR);

BM 22 – Av. Caminho de Areia / Rua Machado Monteiro;

BM 23 – Av. Caminho de Areia / Rua Duarte da Costa;

BM 24 – Rua Travasso de Fora / Rua Henrique Dias;

BM 25 – Rua Barão de Cotegipe / Praça Irmã Dulce / Av. Luiz Tarquínio;

BM 26 – Via Expressa da Baia de Todos Santos – desvio para Av. Heitor Dias;

BM 27 – Rua Vale do Queimadinho / Travessa da Soledade.

Tráfego de veículos

A partir das 5h de quinta-feira (15), será implantado sentido duplo de tráfego de veículos na Praça Irmã Dulce, na Rua Barão de Cotegipe e na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, até o Moinho Salvador. Ainda no dia 15, a partir das 6h, será adotado sentido único de tráfego na Rua Luiz Régis Pacheco, a partir da confluência com a Rua Vinte e Seis de Dezembro, no sentido final de linha do Uruguai, e a partir da confluência com a Rua Couceiros de Abreu, no sentido Mares, bem como na Rua Boa Vista, no sentido da Rua Resende Costa.

A partir das 6h do dia 15 de janeiro, haverá interdição do tráfego de veículos nas seguintes vias: Praça Maria Felipa, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Almirante Riachuelo, Avenida Jequitaia, Avenida Frederico Pontes, Largo da Calçada, Rua Padre Antônio de Sá, Largo dos Mares, Avenida Fernandes da Cunha, Largo de Roma e Avenida Dendezeiros do Bonfim.

Serão promovidas, ainda, alterações no tráfego de veículos no bairro do Bonfim e vias adjacentes, com a proibição da circulação e do estacionamento de veículos, incluindo carroças, cavalos e bicicletas, nas seguintes vias: Avenida Dendezeiros do Bonfim (à altura da Rua Augusto Mendonça), Rua Imperatriz (à altura da Avenida Dendezeiros do Bonfim), Avenida Salvador (à altura da Rua Duarte da Costa), Rua Duarte da Costa (à altura da Avenida Salvador), Rua Guilherme Marback (à altura da Rua Otávio Barreto), Rua Otávio Barreto (à altura da Rua Guilherme Marback), Rua Visconde de Pedra Branca/Travasso de Fora (à altura da Rua Henrique Dias), Rua Desembargador Ferreira Espinheira (à altura da Rua Otávio Barreto), Ladeira do Bonfim, Praça Senhor do Bonfim, Praça Teodósio Rodrigues de Farias, Rua Plínio de Lima, Praça Euzébio de Matos, Rua Porto da Lenha, Rua Visconde de Cabo Frio, Ladeira dos Romeiros, Ladeira do Porto do Bonfim e Rua Travasso do Meio, conforme os seguintes dias e horários: 15 de janeiro de 2026, das 6h às 4h do dia subsequente, e 18 de janeiro de 2026, das 13h às 22h.

Haverá sentido único de tráfego nas seguintes vias: Rua Augusto Mendonça e Rua Polydoro Bittencourt (sentido Dendezeiros / Boa Viagem), Rua Visconde de Caravelas (a partir do Largo do Papagaio) e Rua Henrique Dias (em toda extensão), no sentido Ribeira /Largo de Roma. Conforme os dias e horários discriminados acima.

No dia 18 de janeiro, será instalada barreira seletiva no Largo do Bonfim, das 5h às 12h, para permitir o acesso exclusivo aos participantes do evento. A partir das 12h até as 22h, ficará proibida a circulação e o estacionamento de veículos no Largo do Bonfim. Além disso, a circulação de veículos será proibida a partir das 16h, com liberação progressiva do tráfego conforme a passagem do cortejo, nas seguintes vias: Largo dos Mares, Avenida Fernandes da Cunha, Praça Irmã Dulce, Avenida Dendezeiros do Bonfim, Ladeira do Bonfim e Largo do Bonfim.

Estacionamento

Na quinta-feira (15), será proibida a circulação e o estacionamento de veículos, exceto aqueles devidamente autorizados para participar do cortejo, no período das 0h às 22h, nas seguintes vias: Avenida Lafayete Coutinho / Avenida Contorno (em ambos os sentidos, no trecho compreendido entre a Rua da Gamboa de Cima e a Praça Maria Felipa) e Rua da Conceição da Praia.



Ainda no mesmo dia, a partir das 0h, será proibido o estacionamento de veículos nas seguintes vias: Praça Maria Felipa, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Almirante Riachuelo, Avenida Jequitaia, Largo da Calçada, Rua Padre Antônio de Sá, Largo dos Mares, Avenida Fernandes da Cunha, Largo de Roma, Avenida Dendezeiros do Bonfim, Rua Luiz Régis Pacheco (lado direito, a partir da confluência com a Rua Vinte e Seis de Dezembro, no sentido final de linha do Uruguai, e a partir da confluência com a Rua Couceiros de Abreu, no sentido Mares) e Rua Boa Vista (lado direito, no sentido da Rua Resende Costa).

Transporte

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) montou uma operação especial de transporte para atender às mudanças temporárias nos itinerários de ônibus, a partir das 6h de quinta-feira (15).

Linhas de ônibus que circulam por regiões próximas aos locais por onde passa o cortejo terão seus trajetos modificados ao longo do dia. São elas as linhas provenientes do Largo do Tanque com destino à Liberdade, Av. da França, São Joaquim, Calçada, Campo Grande, Comércio e Av. Contorno; provenientes do Campo Grande e Vale do Canela com destino ao Comércio e Calçada; provenientes do Aquidabã com destino à Avenida Suburbana, Campo Grande, Comércio e Av. Contorno; da Avenida Suburbana, Península Itapagipana e Calçada com destino ao Túnel Américo Simas/ Aquidabã, Campo Grande e Vale do Canela; e do Largo do Tanque e da Av. Suburbana com destino à Península Itapagipana.

Dezenove linhas regulares operarão com horário estendido, até 0h, atendendo diretamente a área do evento. São elas: 1535 – Vista Alegre x Ribeira | 1662 – Base Naval x Ribeira | 1638 – Fazenda Coutos x Ribeira | 1608 – Paripe x Ribeira | 0201 – Ribeira/Bonfim x Campo Grande | 0216 – Ribeira x Lapa | 0343 – Fazenda Grande do Retiro x Ribeira | 0213 – Ribeira x Federação | 0221 – Ribeira x Barbalho/Fazenda Garcia | 0214 – Massaranduba x Estação Hiper BRT | 0217 – Ribeira x Estação Hiper BRT | 0237 – Ribeira x Rio Sena/A. Santa Terezinha | 0713 – Santa Cruz x Calçada/Bonfim | 0720 – Vale das Pedrinhas x Vila Rui Barbosa | 1142 – Cabula VI x Ribeira (R2) | 1145 – Terminal Acesso Norte x Ribeira | 1403 – Cajazeira 11 x Ribeira.

Além disso, foram disponibilizados 36 ônibus reguladores na Ribeira, posicionados no Largo do Papagaio, atuando das 13h às 22h. Já na Estação da Lapa, haverá 10 veículos reguladores, também das 13h às 22h, para atender possíveis picos de demanda e reduzir o tempo de espera dos usuários.

Taxi e mototáxi

Haverá fila de mototáxi no Largo de Roma e na Rua Imperatriz, nas proximidades do Colégio São José. Também será disponibilizada fila de táxi ao lado da Praça Irmã Dulce, no espaço destinado ao estacionamento da Zona Azul, e ao lado da saída do terminal do ferry-boat, ampliando as opções de transporte para quem deixa a área do evento.

Elevadores e planos inclinados

Durante a Lavagem do Bonfim, os ascensores urbanos funcionarão gratuitamente, facilitando o deslocamento entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. O Elevador Lacerda estará em operação das 6h às 22h, enquanto o Elevador do Taboão funcionará das 6h30 às 18h30. Os planos inclinados também terão funcionamento especial: os Planos Inclinados Gonçalves e Liberdade/Calçada operarão das 6h às 19h; já o Plano Inclinado do Pilar, das 6h30 às 19h.

Equipes de fiscalização da Semob estarão distribuídas ao longo do percurso e nas principais estações para orientar passageiros, motoristas e operadores, podendo realizar ajustes operacionais em tempo real, conforme a dinâmica do evento. As concessionárias também deverão manter equipes de apoio durante todo o dia para auxiliar nas alterações de itinerário.

Ferryboat

A Internacional Travessias Salvador (ITS) informou que o Sistema Ferry-Boat continuará operando com partidas de hora em hora. Porém, o acesso de veículos ao Terminal São Joaquim será diferenciado. Ao longo do dia, o terminal passará por alterações no tráfego com sinalização especial.

A operação vai ser realizada em parceria com a Transalvador, que vai disponibilizar uma via exclusiva para os veículos que se dirigem ao terminal pelo Túnel Américo Simas. Para facilitar o deslocamento dos motoristas, vai ser implantado um desvio na Rua Estado de Israel, na Avenida Oscar Pontes.