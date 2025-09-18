VIOLÊNCIA

Mais de 90 mulheres foram baleadas em Salvador e RMS só este ano

Desse total, 54 foram mortas e 40 ficaram feridas

Monique Lobo

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 21:59

Mais de 90 mulheres foram vítimas de armas de fogo este ano em Salvador e RMS Crédito: Reprodução

O número de mulheres baleadas em Salvador e Região Metropolitana este ano já chegou à marca de 94. Esse é o dado revelado pelo Instituto Fogo Cruzado, que mapeia a violência armada em cidades brasileiras.

Mulheres mortas a tiros em Salvador e RMS em 2025

Desse total, 54 mulheres morreram e 40 ficaram feridas. A jovem de 22 anos de prenome Carol foi uma das vítimas fatais registradas. Ela levou um tiro na nuca, na manhã desta quinta-feira (18), no bairro do IAPI, em Salvador.