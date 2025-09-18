Acesse sua conta
Mais de 90 mulheres foram baleadas em Salvador e RMS só este ano

Desse total, 54 foram mortas e 40 ficaram feridas

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 21:59

Anderson exibia armas nas redes sociais
Mais de 90 mulheres foram vítimas de armas de fogo este ano em Salvador e RMS Crédito: Reprodução

O número de mulheres baleadas em Salvador e Região Metropolitana este ano já chegou à marca de 94. Esse é o dado revelado pelo Instituto Fogo Cruzado, que mapeia a violência armada em cidades brasileiras.

Mulheres mortas a tiros em Salvador e RMS em 2025

Zulmira dos Santos Pereira  foi morta a tiros junto com o filho, na região de Vila de Abrantes, em Camaçari, no dia 14 de setembro por Reprodução
Rebeca Júlia de Souza Mendes foi morta a tiros no bairro de Brotas, em Salvador, no dia 6 de setembro  por Reprodução / Redes sociais
Tatiana Rodrigues foi morta pelo marido a tiros, no bairro de Mont Serrat, em Salvador, no dia 30 de agosto por Reprodução
Fernanda foi morta a tiros no bairro Sete de Abril, em Salvador, no dia 25 de julho por Reprodução
Júlia Catarina Brito Santos foi morta a tiros no dia do aniversário da mãe, na Estrada da Muriçoca, em Salvador, no dia 13 de julho por Reprodução
Tauane Fonseca Costa foi morta grávida ao tentar proteger o marido durante um ataque a tiros, em Camaçari, no dia 29 de junho por Reprodução
Luiza Silva dos Santos de Jesus foi morta a tiros durante uma ação da Polícia Militar no bairro da Engomadeira, em Salvador, no dia 13 de abril por Reprodução e Wendel de Novais/CORREIO
1 de 7
Zulmira dos Santos Pereira  foi morta a tiros junto com o filho, na região de Vila de Abrantes, em Camaçari, no dia 14 de setembro

Desse total, 54 mulheres morreram e 40 ficaram feridas. A jovem de 22 anos de prenome Carol foi uma das vítimas fatais registradas. Ela levou um tiro na nuca, na manhã desta quinta-feira (18), no bairro do IAPI, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, ainda não há informações sobre a motivação do crime e sobre o suspeito.

