Mais de 90 mulheres foram baleadas em Salvador e RMS só este ano

Monique Lobo
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 21:59
O número de mulheres baleadas em Salvador e Região Metropolitana este ano já chegou à marca de 94. Esse é o dado revelado pelo Instituto Fogo Cruzado, que mapeia a violência armada em cidades brasileiras.
Mulheres mortas a tiros em Salvador e RMS em 2025
Desse total, 54 mulheres morreram e 40 ficaram feridas. A jovem de 22 anos de prenome Carol foi uma das vítimas fatais registradas. Ela levou um tiro na nuca, na manhã desta quinta-feira (18), no bairro do IAPI, em Salvador.
De acordo com a Polícia Militar, ainda não há informações sobre a motivação do crime e sobre o suspeito.