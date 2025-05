VIOLÊNCIA

Médico é vítima de roubo de Rolex no Rio Vermelho: 'Só queria o relógio'

'Quadrilha do Rolex' já foi desarticulada em outros estados brasileiros

Maysa Polcri

Publicado em 16 de maio de 2025 às 15:08

Quadrilha especializada em roubar relógios Rolex em cidades brasileiras foi desarticulada no ano passado Crédito: Reprodução

Um médico foi vítima de um assalto na rua Rodrigo Argollo, no Rio Vermelho. Durante a ação, por volta das 17 horas, o homem foi abordado, teve um revólver apontado para a sua cabeça e teve o relógio roubado. O assaltante teria se negado a roubar o celular da vítima, querendo apenas o relógio de luxo, da marca suíça Rolex.>

O episódio ocorreu no dia 3 deste mês. O médico foi abordado quando estava com o veículo parado em um sinal vermelho. Um relato que circula em grupos de WhatsApp, feito pelo médico, aponta que a vítima teve poucos segundos para tirar o relógio e entregar ao assaltante, que conduzia uma moto. A ocorrência foi confirmada ao CORREIO pelo delegado Nilton Borba, titular da 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho. >

Na mensagem enviada a moradores do bairro, o homem conta que foi informado pela polícia que outras quatro pessoas foram vítimas de roubos de relógios no bairro no último mês. A reportagem buscou mais informações com a Polícia Civil sobre o caso e aguarda resposta. O CORREIO também tentou contatar o médico que foi vítima do assalto, mas não obteve retorno até esta publicação.>

No ano passado, a Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou uma organização criminosa conhecida como Gangue do Rolex, que era especializada em roubos de relógios de luxo em Brasília e outras grandes cidades do país. O líder da organização criminosa, um homem de 32 anos, foi preso em Recife (PE) com quatro relógios da marca Rolex avaliados em R$ 150 mil.>

No dia 1º deste mês, o delegado Antônio de Assunção Olim, de São Paulo, teve o seu relógio Rolex roubado por um assaltante armado no Itaim Bibi, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo. O parlamentar não reagiu e o assaltante, que estava numa moto, fugiu levando o artigo de luxo.>

Onda de violência

O clima de insegurança tem provocado angústia em moradores da rua Rodrigo Argollo, no Rio Vermelho. No dia 8 deste mês, um jovem de 16 anos invadiu um condomínio na rua enquanto fugia de uma perseguição. Segundo a polícia, o adolescente conseguiu fugir após ser colocado dentro do porta-malas de um carro por criminosos. >

Moradores foram surpreendidos com troca de tiros e perseguição. O episódio gerou tumulto e correria entre pessoas que passeavam com crianças e animais na rua. No dia 4 de abril, um homem foi executado com disparos de arma de fogo na cabeça na mesma via. Com medo, moradores colocaram seus apartamentos à venda.>