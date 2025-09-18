RESGATE

Mulher com 250 quilos é resgatada com guindaste em Salvador

Operação durou cerca de quatro horas

Yan Inácio

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:10

Guindaste foi usado no resgate Crédito: Corpo de Bombeiros

Uma mulher com obesidade mórbida foi resgatada na noite da quarta-feira (17) pelo Corpo de Bombeiros no bairro de Cajazeiras VI, em Salvador.

O resgate, que durou cerca de quatro horas, foi realizado por equipes do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher, que pesa 250 quilos, estava com uma infecção cutânea grave com repercussão sistêmica e precisava ser transferida para um hospital.