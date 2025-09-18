Acesse sua conta
Mulher com 250 quilos é resgatada com guindaste em Salvador

Operação durou cerca de quatro horas

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:10

Guindaste foi usado no resgate
Guindaste foi usado no resgate Crédito: Corpo de Bombeiros

Uma mulher com obesidade mórbida foi resgatada na noite da quarta-feira (17) pelo Corpo de Bombeiros no bairro de Cajazeiras VI, em Salvador.

O resgate, que durou cerca de quatro horas, foi realizado por equipes do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher, que pesa 250 quilos, estava com uma infecção cutânea grave com repercussão sistêmica e precisava ser transferida para um hospital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a retirada pelas escadas não foi possível e os bombeiros precisaram recorrer a uma remoção pela fachada do prédio, com o uso de um guindaste como ponto de ancoragem. O resgate começou por volta das 19h e terminou às 22h. A mulher foi levada ao Hospital Geral Roberto Santos, acompanhada pela guarnição do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros.

