MÚSICA

Neojiba lança turnê internacional com apresentações na Alemanha e na China

A nova excursão começa dia 25 de abril; antes, o público baiano vai poder conferir repertório em primeira mão

Monique Lobo

Publicado em 25 de março de 2026 às 21:00

Alunos do Neojiba, no Parque do Queimado Crédito: Beatriz Meneses/Divulgação

O programa dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba) lançou, nesta quarta-feira (25), sua 10ª turnê internacional. A nova tour vai levar os jovens músicos baianos a importantes palcos da Europa e da Ásia a partir do dia 25 de abril.

Na Europa, o Neojiba vai realizar apresentações na Alemanha e, na Ásia, vai fazer maior turnê já realizada por uma orquestra brasileira na China. Ao todo, serão cinco apresentações na excursão internacional, entre os meses de abril e maio.

Antes disso, em Salvador, os músicos realizam a pré-estreia do espetáculo para os baianos conheceram o repertório em primeira mão. As apresentações vão acontecer no Parque do Queimado, nos dias 10 de abril, às 19h, e 11 de abril, às 17h.

Turnê

A agenda internacional começa no dia 25 de abril, com apresentação na Alte Oper Frankfurt, na Alemanha, dentro do festival Podium Zukunft. No dia seguinte, os músicos participam de atividades no festival.

Em seguida, a orquestra segue para a China, com concertos em Pequim, Xi’an, Tianjin e Shenzhen, integrando as comemorações do Ano Brasil-China.

Com cerca de 108 integrantes, entre músicos e equipe técnica, a orquestra levará ao público internacional um repertório dedicado às Américas, com obras de George Gershwin, Heitor Villa-Lobos, Wellington Gomes, Jamberê, Maestro Duda e Arturo Márquez.

Entre os destaques do repertório está "Kamarámusik”, de Jamberê, composição feita para berimbau e orquestra, com solo do percussionista baiano Raysson Lima.

Fundador e diretor-geral do Neojiba, o maestro e pianista Ricardo Castro destacou o caráter histórico da turnê. “Ir para a China é uma aventura sem precedentes. É a maior turnê de uma orquestra brasileira na China e a gente está indo para as principais salas das cidades onde vamos nos apresentar. A gente leva a orquestra para as melhores salas do mundo e eles brilham tocando, não só repertório como 'Tico-tico', mas também tocando Beethoven, Villa-Lobos”, disse. O maestro ainda complementou: “Sabemos que estamos indo para o futuro, porque a China é a maior produtora de instrumentos do mundo, a maior escola e a maior consumidora de música do mundo. Só temos motivos para celebrar essa décima turnê”.