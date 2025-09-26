CRIME

Salvador registra 87 mortos dentro de casa por disparos de arma de fogo em 2025

A sensação de insegurança pública na capital não aflige apenas quem está na rua

Yan Inácio

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 06:00

Família foi feita refém no bairro do Arenoso Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A sensação de insegurança pública em Salvador não aflige apenas quem está na rua. Só em 2025, 87 das 96 pessoas vítimas de disparos de arma de fogo em residências na capital e na Região Metropolitana (RMS) morreram, de acordo com o Instituto Fogo Cruzado. O último caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (25), quando três irmãos tiveram a casa invadida em um conjunto habitacional em Vila Verde.

Entre os irmãos, um jovem de 18 anos foi atingido por tiros em cada uma das mãos e na tíbia esquerda; uma jovem de 25 anos foi baleada no pé direito e uma adolescente de 17 anos foi esfaqueada na região da coxa. Os dois baleados estão internados no Hospital Geral do Estado (HGE). A menor de idade foi atendida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Cristóvão e recebeu alta hospitalar.

No mês de setembro, o CORREIO registrou pelo menos três casos de cárcere privado sob ameaça em Salvador e na RMS. No dia 19, uma mulher e sua filha bebê foram libertadas pela Polícia Civil após serem feitas reféns por um homem armado em São Cristóvão. O autor do crime, apontado como gerente do tráfico e responsável por distribuir armas e drogas para a facção, ameaçava a companheira e a filha com uma pistola.

Dois casos de sequestro em residências aconteceram no dia 12. Josevan Dionísio dos Santos, um dos suspeitos de participar da morte de Mãe Bernardete em agosto de 2023, foi preso após fazer dois filhos e a própria esposa reféns em casa, no Núcleo Habitacional Rubens Costa, em Simões Filho. Josevan é considerado um dos homens mais procurados da Bahia.

No mesmo dia, quatro pessoas foram feitas reféns em um estabelecimento comercial na rua Silveira Martins, durante a fuga de suspeitos, no bairro do Cabula. As quatro pessoas feitas reféns estavam dentro do local. Os reféns foram liberados e os suspeitos se renderam. Já no dia 2, um idoso foi feito refém na tarde por um homem de 18 anos e um menor de 17 anos, na localidade conhecida como Alto da Bola, no bairro da Federação.

Os suspeitos teriam realizado disparos contra os policiais da 41º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) ao perceberem a aproximação das guarnições. Durante a fuga, dois suspeitos invadiram um imóvel onde mantiveram a vítima refém. O local foi isolado, e outras equipes foram acionadas para fazer a negociação.

Veja fotos de casos registrados em 2025 1 de 9

Traficantes fazem famílias reféns