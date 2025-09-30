SALVADOR

São Marcos, Pau da Lima e Colina Azul estão sem transporte público após ação policial e protestos

Serviço já foi retomado no Nordeste de Amaralina e Vale das Pedrinhas

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 21:36

Caíque morreu durante operação da PM em São Marcos Crédito: Reprodução

Na noite desta terça-feira (30), houve suspensão do transporte público em ao menos três regiões de Salvador: São Marcos, Pau da Lima e Colina Azul. De acordo com informações da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), ainda não há previsão de retorno do serviço. A região vive dias de tensão desde que o jovem Caíque dos Santos Reis, de 16 anos, foi morto em uma ação policial na localidade de São Domingos, em São Marcos.

Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da pasta, os ônibus que circulam pela região estão sendo desviados pela Via Regional, seguindo pelo Estádio Manoel Barradas (Barradão), pelo bairro Sete de Abril e retomando o itinerário de origem na sequência.

Um morador, que não quis ser identificado, contou que desde as primeiras horas da manhã o transporte já não circulava nos bairros. “Desde quando eu saí de casa, umas 5h30, o pessoal estava indo pegar ônibus lá na Mansão do Caminho, na Estrada Velha do Aeroporto, e em São Rafael. Quem mora para os lados de São Marcos estava pegando no São Rafael. Quem mora aqui em Pau da Lima estava pegando na Estrada Velha do Aeroporto”, relatou.

O Centro Espírita Caminho da Redenção suspendeu a reunião doutrinária desta terça-feira na Mansão do Caminho por conta da instabilidade e do clima de insegurança na região. “Contamos com a compreensão de todos e esperamos recebê-los na próxima quinta-feira para o Conversando Sobre Espiritismo”, informou a gestão, por meio de um comunicado oficial.

O serviço de transporte público já foi retomado no Nordeste de Amaralina e Vale das Pedrinhas, bairros onde a circulação também estava suspensa pela manhã.

Protestos

Na tarde desta terça, um novo protesto pediu justiça pela morte de Caíque: vestidos de branco, populares se reuniram na Rua São Marcos com cartazes. No início da tarde de segunda-feira (29), as lojas do bairro encerraram o funcionamento na rua principal e nas adjacências após uma ordem de “toque de recolher”. A mensagem partiu de uma das organizações criminosas que atuam no bairro, o Bonde do Maluco (BDM).

Os estabelecimentos fecharam as portas pouco depois das 15h, instantes antes da ordem do tráfico. “Foi pânico. Todo mundo correndo, os comerciantes fechando tudo, as pessoas desesperadas nas ruas, com medo de algo pior. Foi terrível”, contou um morador ao Correio. Com o comércio deserto, manifestantes ocuparam a Rua São Marcos e iniciaram um protesto por volta das 19h. O trânsito ficou congestionado, mas a situação foi contornada momentos depois da chegada da polícia.

“Muita caixa de lixo jogada pelo chão e no meio da pista. Muito lixo pela rua. Na Gal Costa também a mesma coisa. Das quatro para as cinco horas, todo mundo fortemente armado para lá e para cá, atirando”, contou o morador de Pau da Lima.

A Polícia Militar foi procurada pelo CORREIO, mas não houve retorno.

Ação na localidade de São Domingos

Na tarde do domingo (28), Caíque acompanhava um campeonato de futebol amador que estava acontecendo na localidade de São Domingos quando foi abordado por policiais do Batalhão Gêmeos. Ele era estudante e trabalhava em uma barbearia. Segundo a mãe do jovem, nesta segunda-feira (29), ele começaria em um novo emprego.

“Caíque estava ali porque era morador e porque estava acontecendo um campeonato na quadra. Ele não era criminoso, não estava com arma. Foi baleado simplesmente porque a polícia chegou atirando, e ele é mais um inocente que levou tiro, mesmo depois de estar rendido”, relatou um morador ouvido pelo CORREIO.

A mãe de Caíque, Joselita dos Santos Cruz, contou, em entrevista à TV Bahia, que o jovem foi rendido, mas mesmo assim foi atingido com um tiro na perna. "Depois, levaram lá para dentro, deram um bocado de tiros e disseram que foi troca de tiros. Colocaram ele como traficante, dizendo que foi encontrado com armas e drogas. Meu filho não traficava, não fazia nada disso", protestou.

A versão da Polícia Militar é de que equipes do Batalhão Gêmeos faziam patrulhamento na Avenida Gal Costa quando receberam denúncia sobre pessoas armadas na região. “Durante a incursão, um grupo de homens efetuou disparos contra os policiais, que reagiram. Encerrado o confronto, dois suspeitos foram encontrados feridos”, informou a PM em nota. Os dois foram levados para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas não resistiram aos ferimentos.