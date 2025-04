SAÚDE

Só no fim da vida? Entenda o que são os cuidados paliativos e quando são indicados

Atendimento humanizado ajuda a prolongar a qualidade vida dos pacientes

Quem explica é Ana Maria Ribeiro, médica paliativista da Oncoclínicas. “Hoje existem inúmeros trabalhos científicos publicados que mostram que quanto mais precoce o início da abordagem de cuidados paliativos, melhor a qualidade de vida dos pacientes e também as chances de melhorar a sua vida ao longo do tratamento”, explica.>

O objetivo é sempre aliviar o sofrimento dos pacientes, mas os familiares e cuidadores também podem ser incluídos nos processos terapêuticos. Além disso, o processo é o mesmo com crianças e adolescentes. “E com o mesmo tipo de controle dos sintomas, buscando melhorar a qualidade de vida desses pacientes e com apoio multidimensional tanto para as crianças, como para pais e parentes”, esclarece.>