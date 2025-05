SAÚDE

Veja mitos que dificultam o diagnóstico de doença celíaca

Entre os sintomas mais comuns estão diarreia crônica, distensão abdominal, dores, fadiga, anemia e perda de peso

No Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Celíaca, celebrado em 16 de maio, a nutricionista funcional Carolina Dias chamou atenção para a desinformação em torno da condição e os equívocos sobre o glúten. Segundo ela, os mitos ainda comuns sobre a proteína dificultam o diagnóstico e levam pessoas sem necessidade clínica a adotarem dietas restritivas.>

A doença celíaca é uma condição autoimune desencadeada pela ingestão de glúten (proteína presente no trigo, centeio e cevada) e atinge cerca de 1% da população mundial, de acordo com a Federação Internacional das Associações de Celíacos (AOECS). No Brasil, a estimativa é de aproximadamente 2 milhões de pessoas afetadas, muitas ainda sem diagnóstico.>