Conheça as vencedoras do concurso literário do TikTok e saiba quando os livros serão publicados

Plataforma escolheu três escritoras para apoiar a publicação, em parceria com três grandes editoras

Thais Borges

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 09:17

TikTok lança seu primeiro concurso literário para autores independentes na comunidade BookTok Crédito: Shutterstock

Três jovens escritoras brasileiras vão ter seus livros publicados pelo concurso literário do TikTok. As vencedoras do "Livros do Futuro", primeira seleção literária da plataforma voltada à descoberta e ao impulsionamento de autores independentes da literatura nacional, foram anunciadas na última segunda-feira (12). Após passar por etapas que incluíram curadoria editorial, votação popular e avaliação de júri especializado, Daniella Vinci, Elisa Barbosa e Giulia Cavalcanti foram selecionadas tanto pelas histórias quanto pelo engajamento da comunidade BookTok Brasil.

As obras vencedoras são de três gêneros literários: fantasia, romance e suspense. Os livros já sendo editados e têm expectativa de publicação ainda no primeiro semestre deste ano pelas editoras parceiras do projeto: Globo Livros, HarperCollins Brasil e Record. Vai ser a primeira publicação das autoras por grandes editoras, sendo que duas das ganhadoras são estreantes na profissão.

"A comunidade BookTok vem redefinindo o cenário literário, promovendo uma conexão genuína entre os amantes da literatura. Já vemos todos os dias como essa comunidade tem um talento incrível para descobrir e impulsionar novos nomes ou resgatar autores já consagrados, e o 'Livros do Futuro' é uma forma de celebrar esse papel de curadoria que a própria comunidade construiu. Por isso, esses livros são a materialização da nossa comunidade para fora da tela do aplicativo, abrindo portas reais para uma nova geração de escritores brasileiros. Estamos muito felizes por publicar essas autoras pela primeira vez nas maiores editoras do país, com obras que já nascem com fãs do BookTok”, disse o líder de marketing do TikTok no Brasil, Daniel Dränger.

O prêmio inclui, além da publicação dos livros, R$10 mil em adiantamento de royalties para cada autora e um investimento em ações de divulgação, dentro e fora do TikTok, garantindo visibilidade e apoio estratégico no lançamento das obras.

Ao todo, foram mais de 2.500 inscrições de todo o país, com a mobilização de milhares de usuários ao longo de suas etapas. A última etapa contou com uma banca julgadora, formada por autores renomados, BookTokers e representantes das editoras, que decidiu as três vencedoras.

Conheça as obras e autoras vencedoras:

Fantasia: Elisa Barbosa

Com a obra Victor Veracruz - Advogado de Criaturas e Seres Mágicos, Elisa será publicada pela Record. A história dela apresenta o protagonista Victor, um jovem que cresce em meio a uma família de extraordinários sem herdar nenhum talento especial, mas ao retornar à cidade natal após se formar em Direito, se envolve em um universo mágico repleto de mistérios, criaturas e intrigas políticas. Em sua estreia na literatura, a autora encontrou no concurso a oportunidade de transformar uma ideia antiga em um projeto editorial concreto.

"Vencer o concurso literário do TikTok, em parceria com a Galera Record, significa muito para mim. Eu cresci rodeada de livros de fantasia, e escrever o meu próprio sempre foi um sonho. Estou muito animada com a oportunidade de finalmente poder compartilhar as aventuras do Victor Veracruz, advogado de criaturas e seres mágicos", comemorou Elisa

“O livro vencedor é uma fantasia muito irreverente, faz um paralelo muito perspicaz entre o mundo das fadas e o meio jurídico. Foi uma alegria descobrir tanta gente escrevendo para o gênero de Fantasia com grande qualidade e usando a mitologia brasileira como base. Só tenho a parabenizar a vencedora e ao TikTok pela iniciativa”, afirmou a editora-executiva da Galera Record, Rafaella Machado.

Romance: Daniella Vinci

#booktok @oi.danivinci ? VOTE em “Cinco, Seis, Sete, Oito”, semifinalista no #LivrosdoFuturo - um romance slow burn, estilo haters to lovers e contado em dois POVs, com muita dança, música e segundas chances. ? ✨ Lara é uma bailarina do interior que não desiste do sonho de viver da dança e faz de tudo pra não deixar que os medos do passado a derrubem. ✨ Mitch é um dançarino de origem latina que viralizou nas redes sociais e que esconde suas cicatrizes atrás do hip hop e da fama. quando Mitch é obrigado a dar aulas em uma academia de dança clássica, em uma tentativa de salvar a sua reputação, ele acaba tendo que dividir o mesmo espaço que Lara - alguém que desafia tudo o que ele acredita. eles não se suportam… mas o destino insiste em colocá-los no mesmo palco, de novo e de novo. e basta apenas um único compasso pra transformar toda essa rivalidade em algo muito maior..! #haterstolovers #booktokbrasil @TikTok Brasil ♬ som original - Dani Vinci

A vencedora da categoria foi a obra Cinco, Seis, Sete, Oito, de Daniella Vinci, que será lançada pela Globo Livros. Ambientado no universo da dança, o livro narra o encontro de dois personagens obrigados a dividir o mesmo espaço numa academia prestigiada, dando início a uma relação marcada por conflitos, música e transformação. O romance explora temas como segundas chances, inseguranças e escolhas pessoais, em uma narrativa de estreia que nasceu de forma criativa durante a pandemia, inicialmente feita em um jogo de life simulation, em que a autora criou personagens e enredo, simulando cenas como em uma série. Com o concurso, decidiu adaptar e desenvolver a história no formato literário.

"Vencer o concurso ainda é surreal para mim, principalmente porque por muito tempo eu enxerguei a escrita como algo muito íntimo. Eu sou uma autora iniciante, e 'Cinco, Seis, Sete, Oito' é o meu primeiro livro. Tem sido incrível viver esse processo e descobrir até onde a minha voz pode chegar!", celebrou Daniella.

"Estamos muito felizes de publicar Cinco, seis, sete, oito, que reúne tudo o que buscávamos: uma história emocionante que se passa no Brasil, um casal principal com química e pelo qual fosse fácil torcer e uma pitada de algo novo, que fizesse ele se diferenciar dos demais. Nesse caso, foi o plano de fundo da dança e o amor que a Dani Vinci tem pelos diferentes estilos, o que fica claro no papel. Está sendo incrível trabalhar com a Dani, que é uma nova voz na literatura nacional e nunca tinha pensado em publicar um livro até saber do concurso, mas decidiu arriscar, o que já é uma história superlegal e mostra que o concurso cumpriu seu propósito.", destacou a editora da Alt, Paula Drummond.

Suspense: Giulia Cavalcanti

♬ som original - Giulia Cavalcanti @giu_cavalcanti Entre os dias 01 e 11/10 vai rolar a votação do concurso Livros do Futuro! Se quiser conhecer mais dessa personagem cômica e cheia de personalidade, pode me ajudar votando em "Espectros de um crime"! E aproveita para mandar esse vídeo para aquele amigo que também curte uma história de serial killer! #LivrosdoFuturo

A autora Giulia Cavalcanti venceu a categoria com a obra Espectros de um Crime, a ser publicada pela HarperCollins. A trama acompanha Diana Aguilar, uma jovem que possui a habilidade de ver e se comunicar com mortos e utiliza esse dom para auxiliar investigações criminais. Quando uma série de assassinatos começa a acontecer, a protagonista se vê envolvida em um caso que desafia até mesmo suas capacidades sobrenaturais. Embora este seja o quarto livro escrito pela autora, a obra aguardava desde 2018 a oportunidade de chegar ao grande público.

"Entrei no concurso esperando, no máximo, ganhar alguma visibilidade para o meu livro e, quem sabe, abrir portas no mercado editorial. Vencer foi muito além do que eu ousava imaginar. Mal consigo colocar em palavras a importância dessa vitória. Cresci sonhando em ver meus livros nas livrarias e agora isso está prestes a se tornar realidade. O TikTok e a comunidade BookTok têm uma força única para impulsionar novos autores, e o Livros do Futuro levou isso ainda mais longe. Estou ansiosa para conhecer os demais ganhadores e torço para que o concurso siga revelando novas vozes e histórias nacionais", enfatizou Giulia