Bar de hotel de luxo em Trancoso pega fogo; veja

Incêndio começou na tarde desta quinta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17:25

Espaço foi tomado pelas chamas e pela fumaça
Espaço foi tomado pelas chamas e pela fumaça Crédito: Reprodução

Um incêndio atingiu o bar do Uxua Casa Hotel & Spa, localizado no distrito de Trancoso, no litoral Sul da Bahia, na tarde desta quinta-feira (22).

Vídeos que circulam nas redes socias mostram as chamas na parte de cima do espaço e uma fumaça grossa tomando conta do local. Nas imagens, também é possível ver as pessoas se afastando e um homem no telhado tentando apagar o fogo.

As chamas foram contidas ainda na tarde desta quinta e a estrutura do bar, que é feita de bambu e palha, ficou destruída. Em algumas imagens publicadas nas redes sociais é possível ver um pedaço do telhado do espaço aberto e destroçado. Em outras imagens, todo o balcão do restaurante, em formato de barco, os utensílios e eletrodomésticos aparecem queimados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da Bahia, "o princípio de incêndio foi debelado e ninguém ficou ferido". A reportagem também entrou em contato com o hotel e o gerente do espaço, mas ainda não teve retorno. O espaço segue aberto.

Entre os melhores do mundo

O Uxua é um resort composto por 14 casas e um terraço formados por uma, duas ou três suítes, além de um spa, um restaurante e um lounge rústico na praia. Uma estadia neste mês de janeiro pode custar de R$ 8,1 mil a R$ 21,5 mil (contando com a estadia mínima de duas diárias exigidas para reserva no site).

No Instagram, o espaço celebrou, em dezembro, a presença pela sexta vez consecutiva na Gold List, uma seleção dos melhores hotéis e resorts do mundo. O Uxua ficou na 32ª posição, sendo o único a representar o Brasil. Ainda no ano passado, divulgou também a conquista do 50º prêmio internacional, de Melhor Resort da América do Sul pela Condé Nast Traveler, uma revista britânica especializada.

