Colisão frontal entre motocicletas deixa três mortos em Porto Seguro, no Sul da Bahia

PRF aponta que um dos veículos invadiu a contramão

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 19:08

Erlan Figueiredo de Oliveira (à esquerda), de 37 anos, e Jodilson Souza Santos (à direita), de 44 Crédito: Redes Sociais

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas resultou na morte de três pessoas na noite desta segunda-feira (9), no trecho da BR-367 que liga Porto Seguro a Eunápolis, na região Sul do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente ocorreu por volta do KM 67, em uma colisão frontal que arremessou as vítimas.

Duas das três vítimas fatais foram identificadas como Jodilson Souza Santos, de 44 anos, e Erlan Figueiredo de Oliveira, de 37 anos. Ambos eram amigos e residiam no distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro. No momento da colisão, a dupla seguia em uma das motocicletas com destino a Eunápolis, onde visitaram a fazenda de um conhecido.

Jodilson era natural de Minas Gerais e vivia na Bahia há trinta anos; seu corpo foi transferido para a cidade de Jordânia (MG). Erlan, que trabalhava como borracheiro e deixou quatro filhos, terá o velório realizado na quadra de um colégio municipal em Vera Cruz, com o sepultamento previsto para esta quarta-feira (11).

De acordo com a PRF, o acidente teria sido causado após uma das motocicletas invadir a faixa contrária da rodovia. Com o choque frontal, os ocupantes foram lançados dos veículos, sofrendo lesões graves.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia no local e a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal (IML).

A terceira vítima do acidente, que pilotava o outro veículo envolvido, ainda não foi identificada. O corpo permanece no IML aguardando o comparecimento de familiares para os trâmites legais de reconhecimento.

