INVESTIGAÇÃO

Mais um suspeito de envolvimento no sequestro de presidente do PV é preso na Bahia

Ivanilson foi sequestrado no dia 14 de março, após os criminosos invadirem a sede do partido, no Rio Vermelho

Yan Inácio

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 20:22

Vídeo mostra chegada de carro com bandidos que sequestraram Ivanilson Gomes Crédito: Reprodução

Um dos suspeitos de participar do sequestro do presidente estadual do Partido Verde (PV), Ivanilson Gomes, foi preso nesta segunda-feira (15) em Alagoinhas, no interior da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o homem de 25 anos é investigado por integrar uma organização criminosa especializada no crime de extorsão mediante sequestro.

A prisão integra a Operação Elo Quebrado, deflagrada em julho deste ano. O suspeito é apontado como um dos envolvidos em uma série de sequestros ocorridos em 2025. O grupo do qual o suspeito faz parte também é investigado por casos semelhantes em janeiro e junho, quando comerciantes foram sequestrados na capital baiana.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. Delegacia Antissequestro (DAS) e da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Alagoinhas devem cumprir outros mandados relacionados ao caso.

Suspeitos presos ainda em março

Outros três suspeitos de envolvimento no crime foram presos no dia 17 de março, três dias após o crime. Gabriel Luís, identificado como secretário da Juventude do partido, foi preso por suspeita de facilitar a ação dos criminosos em 14de março, dia em que o crime aconteceu.

Relembre o caso

O caso aconteceu no dia 14 de março, por volta do meio-dia, quando bandidos armados invadiram a sede do Partido Verde, no Rio Vermelho, roubaram os funcionários e levaram Ivanilson Gomes. O suspeito Gabriel Luís foi preso poucas horas depois do crime, e a partir daí, a Polícia Civil conseguiu dar andamento às investigações.