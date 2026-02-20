Acesse sua conta
Mulher é morta a pedradas por companheiro na zona rural de Feira de Santana

Suspeito de 18 anos foi preso em flagrante no distrito de Maria Quiteria

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:14

Laiane Nascimento Rodrigues foi assasinada após uma briga com o campanheiro Crédito: Redes Sociais

Uma mulher de 30 anos, identificada como Laiane Nascimento Rodrigues, foi assassinada na manhã desta sexta-feira (20), na Estrada do Calango, localizada no distrito de Maria Quitéria, zona rural de Feira de Santana. O crime, cometido com extrema violência através de pedradas, tem como principal suspeito o companheiro da vítima, um jovem de 18 anos, que já está sob custódia da polícia, informou a instituição.

O delegado Gustavo Coutinho, titular da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana, disse, em entrevista à TV Subaé, que o casal havia ingerido bebidas alcoólicas antes de iniciar uma discussão. Durante o desentendimento, o agressor atacou Laiane. Em seu depoimento, o jovem confessou o assassinato e alegou ter agido após descobrir uma suposta traição.

O caso foi registrado e está sendo investigado como feminicídio. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado ainda pela manhã para realizar o levantamento cadavérico e a perícia no local do crime. O suspeito permanece preso à disposição da Justiça.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Reviravolta? Polícia solicita exumação de corpo de professora vítima de feminicídio

Bahia teve mais de 100 mulheres vítimas de feminicídio em 2025

Crime, fugas e acidente de avião: como um feminicídio em apart-hotel na Pituba terminou sem julgamento

Feminicídios com arma de fogo crescem 83% em Salvador e RMS em 2025

Feminicídios com arma de fogo crescem 52% em 2025; Salvador e RMS concentram 11 casos

