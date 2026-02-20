FEIRA DE SANTANA

Mulher é morta a pedradas por companheiro na zona rural de Feira de Santana

Suspeito de 18 anos foi preso em flagrante no distrito de Maria Quiteria

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:14

Laiane Nascimento Rodrigues foi assasinada após uma briga com o campanheiro Crédito: Redes Sociais

Uma mulher de 30 anos, identificada como Laiane Nascimento Rodrigues, foi assassinada na manhã desta sexta-feira (20), na Estrada do Calango, localizada no distrito de Maria Quitéria, zona rural de Feira de Santana. O crime, cometido com extrema violência através de pedradas, tem como principal suspeito o companheiro da vítima, um jovem de 18 anos, que já está sob custódia da polícia, informou a instituição.

O delegado Gustavo Coutinho, titular da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana, disse, em entrevista à TV Subaé, que o casal havia ingerido bebidas alcoólicas antes de iniciar uma discussão. Durante o desentendimento, o agressor atacou Laiane. Em seu depoimento, o jovem confessou o assassinato e alegou ter agido após descobrir uma suposta traição.