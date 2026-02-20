Mulher é morta a pedradas por companheiro na zona rural de Feira de Santana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:14
Uma mulher de 30 anos, identificada como Laiane Nascimento Rodrigues, foi assassinada na manhã desta sexta-feira (20), na Estrada do Calango, localizada no distrito de Maria Quitéria, zona rural de Feira de Santana. O crime, cometido com extrema violência através de pedradas, tem como principal suspeito o companheiro da vítima, um jovem de 18 anos, que já está sob custódia da polícia, informou a instituição.
O delegado Gustavo Coutinho, titular da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana, disse, em entrevista à TV Subaé, que o casal havia ingerido bebidas alcoólicas antes de iniciar uma discussão. Durante o desentendimento, o agressor atacou Laiane. Em seu depoimento, o jovem confessou o assassinato e alegou ter agido após descobrir uma suposta traição.
O caso foi registrado e está sendo investigado como feminicídio. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado ainda pela manhã para realizar o levantamento cadavérico e a perícia no local do crime. O suspeito permanece preso à disposição da Justiça.