Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Advogado sugere "cortar cabeça" de bolsonaristas em grupo da OAB

Homem também disparou ofensas contra colegas no aplicativo de mensagens

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 19:44

Advogado se voluntariou para ser carrasco Crédito: Redes Sociais

O advogado Lindomar da Silva Rezende defendeu, em um grupo de mensagens ligado à Ordem dos Advogados do Brasil Seção Mato Grosso (OAB-MT), que opositores políticos tenham a "cabeça cortada". Na mensagem, enviada na noite de quinta-feira (7), ele escreveu: "Torço para que um dia possamos cortar cabeças de bolsonaristas em praça pública".

Em seguida, o advogado ainda se declarou voluntário para a execução sugerida. O comentário ocorreu durante um debate no grupo sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Lindomar também disparou ofensas contra um membro do fórum, a quem chamou de "hipócrita".

Devido à gravidade das mensagens, advogados protocolaram representações no Tribunal de Ética e Disciplina da ordem (TED). O grupo exige a suspensão imediata do profissional. Eles argumentam que a incitação à violência é incompatível com o Estatuto da Advocacia e com a defesa da Constituição.

O caso pode ter desdobramentos administrativos e criminais. Lindomar corre o risco de ser suspenso ou até expulso definitivamente da OAB-MT. Além disso, a sugestão de assassinatos pode configurar o crime de incitação à prática de delitos. A investigação interna corre sob sigilo.

Até o momento, a OAB-MT não emitiu nota oficial sobre o processo. Conselheiros federais reforçam que a liberdade de expressão não protege ameaças de extermínio.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Advogado preso suspeito de matar homem em ritual satânico invadia cemitérios e violava covas

Advogado pede que Bolsonaro seja internado para passar por cirurgia no Natal

Advogado da família Bolsonaro é condenado por chamar atendente de 'macaca' em shopping

'Prisão não é antecipação de pena': advogado explica liberação suspeito que matou jovem trans

Dono de carro de luxo toma remédios e estava 'em surto' ao matar vigilante, diz advogado: 'Fatalidade'

Tags:

Advogado Oab Ameaça Bolsonaristas

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta sexta-feira (9)

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta sexta-feira (9)
Imagem - Advogada é mordida por tubarão ao fazer snorkel durante férias

Advogada é mordida por tubarão ao fazer snorkel durante férias
Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa

MAIS LIDAS

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
01

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos
02

Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos

Imagem - Resultado da Dupla Sena 2910, desta sexta-feira (9)
03

Resultado da Dupla Sena 2910, desta sexta-feira (9)

Imagem - Resultado da Quina 6923, desta sexta-feira (9)
04

Resultado da Quina 6923, desta sexta-feira (9)