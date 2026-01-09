ÓDIO

Advogado sugere "cortar cabeça" de bolsonaristas em grupo da OAB

Homem também disparou ofensas contra colegas no aplicativo de mensagens

Nauan Sacramento

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 19:44

Advogado se voluntariou para ser carrasco Crédito: Redes Sociais

O advogado Lindomar da Silva Rezende defendeu, em um grupo de mensagens ligado à Ordem dos Advogados do Brasil Seção Mato Grosso (OAB-MT), que opositores políticos tenham a "cabeça cortada". Na mensagem, enviada na noite de quinta-feira (7), ele escreveu: "Torço para que um dia possamos cortar cabeças de bolsonaristas em praça pública".



Em seguida, o advogado ainda se declarou voluntário para a execução sugerida. O comentário ocorreu durante um debate no grupo sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Lindomar também disparou ofensas contra um membro do fórum, a quem chamou de "hipócrita".



Devido à gravidade das mensagens, advogados protocolaram representações no Tribunal de Ética e Disciplina da ordem (TED). O grupo exige a suspensão imediata do profissional. Eles argumentam que a incitação à violência é incompatível com o Estatuto da Advocacia e com a defesa da Constituição.

O caso pode ter desdobramentos administrativos e criminais. Lindomar corre o risco de ser suspenso ou até expulso definitivamente da OAB-MT. Além disso, a sugestão de assassinatos pode configurar o crime de incitação à prática de delitos. A investigação interna corre sob sigilo.