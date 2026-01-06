DESAPARECIDO

Força-tarefa intensifica buscas por empresário no Litoral Norte; Quem é Jhon Pool Pacheco?

Sócio-administrador de rede de restaurantes japoneses, está desaparecido desde a noite de domingo (4) após acidente com moto aquática entre Porto Belo e Balneário Camboriú.

Nauan Sacramento

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 15:18

Jhon Pool Pacheco desaparecido em Porto Belo desde o ultimo final de semana Crédito: Redes Sociais

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) entrou, nesta terça-feira (6), no segundo dia de buscas intensas pelo empresário Jhon Pool Pacheco, de 35 anos. Ele desapareceu na noite do último domingo (4) após um incidente com uma moto aquática na região da Praia do Caixa D’Aço. A operação mobiliza helicópteros, drones com câmeras térmicas, embarcações e equipes terrestres.

Jhon Pool é um conhecido empresário da região, sócio-administrador de uma rede de restaurantes de comida japonesa com unidades no Litoral Norte. Natural de Balneário Camboriú, ele vive atualmente em Camboriú com a esposa e três filhos pequenos. Além da atuação no setor gastronômico, Pacheco é descrito por familiares como um atleta amador dedicado, praticante de jiu-jitsu e maratonista de corridas de longa distância.

Segundo o relatório oficial dos bombeiros, Jhon Pool pilotava a moto aquática acompanhado de um amigo de 25 anos, primo de sua esposa. Durante o trajeto marítimo em direção a Balneário Camboriú, os dois caíram na água e não conseguiram retornar à embarcação.

Por volta das 23h de domingo, o amigo foi localizado com vida flutuando a cerca de 400 metros da costa, na altura da Praia do Estaleirinho. Ele utilizava colete salva-vidas e apresentava sinais de exaustão extrema. A moto aquática foi encontrada encalhada na Praia do Estaleiro pela esposa do empresário, que iniciou buscas por conta própria após perder o contato com o marido. Objetivos pessoais, como o celular e a chave do carro, estavam dentro do compartimento do jet ski.

A Marinha do Brasil informou que instaurou um inquérito administrativo para apurar as causas e circunstâncias do acidente. O restaurante da família permanece fechado nesta terça-feira em sinal de luto e mobilização.

"Qualquer avistamento de pessoa no mar ou em áreas de costão entre Itapema e Balneário Camboriú deve ser informado imediatamente pelo telefone 193", reforçou o comando do Corpo de Bombeiros.