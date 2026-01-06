Acesse sua conta
Jovem é preso em Campo Largo após matar a mãe e irmão de 10 anos por ciúmes

Suspeito confessou o crime e afirmou que agiu após se sentir "excluído" da família; corpos de Juliana Galardinovic Ribeiro e do pequeno Levi foram encontrados em casa.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 15:57

Suspeito estava na calçada após matar mãe, Juliana Galardinovic e irmão.  Crédito: Redes Sociais/CV Notícias/Banda B

Um crime brutal ocorreu no município de Campo Largo, na Grande Curitiba, neste domingo (4). Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante após assassinar a própria mãe, Juliana Galardinovic Ribeiro, e o irmão caçula, Levi Galardinovic Hooper, de apenas 10 anos. O suspeito confessou o duplo homicídio e alegou que a motivação seria o ciúme que sentia da relação entre a mãe e o irmão mais novo.

A Polícia Civil chegou ao local do crime após vizinhos e familiares estranharem o desaparecimento das vítimas. Ao entrarem na residência da família, os agentes encontraram os corpos com sinais de violência. O jovem, que estava sentado na calçada, não ofereceu resistência e detalhou a dinâmica do ataque aos investigadores.

De acordo com o depoimento prestado às autoridades, o crime foi premeditado: o jovem posicionou uma faca na pia da cozinha antes de atrair o irmão caçula até o porão, onde deu início ao ataque. Ao ouvir os gritos da criança e descer para intervir, a mãe também foi atingida e morta pelo filho. O rapaz alegou usar medicamento psiquiátrico.

Em depoimento à Polícia Civil do Paraná, o suspeito demonstrou frieza ao descrever os fatos. Segundo o delegado encarregado do caso, o jovem afirmou que se sentia "deixado de lado" e que o irmão de 10 anos recebia toda a atenção e afeto da mãe.

"Ele relatou um sentimento profundo de exclusão familiar. O ciúme doentio que nutria pelo irmão caçula foi o gatilho para o crime", informou uma fonte da polícia.

O jovem foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio (em relação à mãe) e homicídio qualificado (em relação ao irmão), com agravantes pela idade da criança e pelo motivo fútil. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (6).

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia na residência e o Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba fez o recolhimento dos corpos. O enterro das vítimas está previsto para a tarde de hoje em Arapongas, cidade de origem da família de Juliana.

Tags:

Filho Morte Feminicído Homicídio Irmãos Mãe

