Leitura do relatório de Moraes dura 1h40, destaca cronologia do golpe e alegações de defesas

Agora, procurador-geral da República, Paulo Gonet, tem até duas horas para sua manifestação

  Estadão

  Estadão

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11:17

Alexandre de Moraes lê relatório
Alexandre de Moraes lê relatório Crédito: Gustavo Moreno/STF

O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal no Supremo Tribunal Federal sobre tentativa de golpe de Estado, levou uma hora e quarenta minutos para ler o relatório do processo que atinge o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete de seus aliados próximos. Moraes citou números do processo, elencou todas as fases e trâmites da instrução processual, e resumiu as alegações tanto da Procuradoria-Geral da República - com destaque à cronologia da tentativa de golpe de Estado - como das defesas dos réus - que pedem absolvição.

Moraes começou seu primeiro pronunciamento na sessão de julgamento da manhã desta terça-feira, 2, às 10h15, com uma forte manifestação em defesa das competências da Corte, lamentando uma nova tentativa de golpe e reagindo a tentativas de interferência e influência na ação que pode levar à condenação do ex-chefe do Executivo e seus ex-auxiliares.

O final da manifestação foi tomado por lembranças das alegações das defesas dos réus: Jair Bolsonaro, ex-presidente da República; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e General Braga Netto, vice na chapa de Bolsonaro em 2022

Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, tem até duas horas para sua manifestação. Depois, as defesas dos oito réus fazem suas sustentações orais, de uma hora cada. A defesa de Mauro Cid será a primeira a se manifestar porque ele firmou acordo de delação premiada. Em seguida, os demais se manifestam em ordem alfabética. Essa fase deve se estender até esta quarta-feira, 3.

Só depois de todas as manifestações Moraes apresenta seu voto pela condenação ou absolvição dos réus. A leitura do voto pode ficar para a próxima semana, no dia 9. Depois, os ministros votam na seguinte ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, a ministra Cármen Lúcia e, por fim, o ministro Cristiano Zanin. Se houver maioria favorável à condenação, o relator apresentará sua proposta de definição das penas, e os demais ministros votam sobre esse ponto em seguida.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Veja passo a passo do julgamento de Bolsonaro e 7 réus sobre plano de golpe

Para onde Bolsonaro será levado caso seja condenado pelo STF?

Assista ao vivo julgamento de Bolsonaro no STF por tentativa de golpe

Bolsonaro pode ser preso hoje? Julgamento contra ex-presidente começa nesta terça (2)

Bolsonaro pode ser condenado a até 43 anos de prisão por tentativa de golpe

