Yasmin Brunet faz preenchimento no bumbum e põe colágeno no abdômen para o Carnaval

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 12:48

Após perder 15 kg graças a uma dieta para o seu problema de lipedema, Yasmin Brunet, de 36 anos, admitiu que está muito incomodada com a flacidez do seu corpo. Uma das partes mais incômodas era o bumbum, mas, para resolver a situação, ela apostou em um preenchimento no local. >

"Emagreci muito depois que sai do Big Brother Brasil 24. E acho que ver essa mudança chocou algumas pessoas, porque ver essa mudança, de fato, foi rápida. Tenho lipedema e não sabia que tinha isso. É um acúmulo de gordura doente e o meu é nas pernas", conta Yasmin à Quem.>

O procedimento escolhido por Brunet foi um preenchimento com ácido hialurônico no glúteo. "Apesar de ser semelhante ao ácido hialurônico usado na boca, por exemplo, [esse] é específico para tratar o corpo", conta. O efeito é imediato, mas, com o passar das semanas, o resultado fica ainda melhor.>

Já no abdômen, Yasmin fez estímulos de colágeno com bioestimulador com hidroxiapatita de cálcio. >