COLUNA FAROL ECONÔMICO

Governo prevê licitação do corredor Leste-Oeste para 2026

Projeto que liga o Porto Sul, em Ilhéus, ao Centro-Oeste passará por ajustes antes de ser enviado ao TCU; obras do trecho 1 da Fiol seguem paradas pela Bamin

Donaldson Gomes

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 05:00

Trecho 1 da Fiol está com as obras paralisadas desde o início deste ano Crédito: Divulgação

Ano que vem

George Santoro, secretário-executivo do Ministério dos Transportes, disse que o corredor Leste-Oeste, que deverá conectar o Porto Sul, em Ilhéus, ao Centro-Oeste do Brasil, conectando as ferrovias de Integração Oeste-Leste (Fiol) e do Centro-Oeste (Fico), será licitado no primeiro semestre do ano que vem. "O projeto do corredor Leste-Oeste está passando por alguns ajustes. Até dezembro, ele estará na ANTT [Agência Nacional de Transportes Terrestres] para, no início do ano, ser enviado ao TCU [Tribunal de Contas da União]. Provavelmente, o edital será publicado no primeiro semestre do ano que vem", detalhou no evento Logística no Brasil, promovido pelo Valor, em Fortaleza (CE), na última terça-feira. Não ficou claro o que será feito do trecho 1 da Fiol, licitado à Bamin. As obras foram paralisadas no início deste ano, sem perspectiva de retomada.

Ritmo de crescimento

No mesmo evento, o economista Flavio Ataliba, da Fundação Getúlio Vargas (FGV) acredita que é preciso acelerar o ritmo de crescimento do Nordeste. Mesmo crescendo acima da média nacional, a região concentra 27% da população e responde por 14% do PIB nacional. Se nada for feito e o ritmo atual for mantido, demoraria 180 anos para o Nordeste elevar a participação econômica à populacional. "É preciso acelerar o crescimento do Nordeste. Infraestrutura é fundamental para isso", pondera.

Há vagas

A Bahia registrou alta de 291% na geração de empregos formais na construção neste ano. Entre janeiro e agosto de 2025, foram criadas 11.773 novas vagas, ante 3.010 no mesmo período de 2024. O desempenho fez da construção o principal vetor de criação de postos formais na economia baiana, respondendo por 13,28% do total de novos empregos com carteira assinada. Em Salvador, a participação foi ainda maior, com 20,44% das novas vagas oriundas da construção. “O bom desempenho da construção na Bahia tem impacto direto na vida das pessoas. Estamos falando de milhares de novos empregos formais, moradias acessíveis e mais dinamismo econômico em todas as regiões do estado”, afirma Renato Correia, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

MCMV

Aquecida pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e o segmento imobiliário de luxo, a construção foi responsável por 17,2% das novas vagas formais de trabalho no primeiro semestre de 2025 na região Nordeste. “O programa Minha Casa, Minha Vida continua sendo o grande responsável pela geração de empregos e renda na construção civil, especialmente fora do eixo Sul-Sudeste. A ampliação das faixas de renda beneficiadas trouxe novo fôlego ao mercado”, afirma Renato Correia. O programa tem sustentado a expansão da construção civil na região, respondendo por 52,3% das unidades residenciais lançadas no primeiro semestre. Os dados foram apresentados pela CBIC nesta quarta-feira (15) durante o 3º Fórum da Indústria da Construção do Nordeste, realizado pelo Sinduscon-BA.

Conexão avança

O projeto para a instalação do data center Satoshi I_A, em Igaporã, no interior da Bahia, avançou no Ministério de Minas e Energia, com a provação dos estudos para a conexão da estrutura no Sistema Integrado Nacional (SIN). Em julho, o MME já tinha aprovado a conexão do Satoshi I_B. O empreendimento da Renova Comercializadora de Energia ainda depende de autorização do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Quando tudo estiver Ok, a estrutura será ligada à Subestação Elevadora Tamporil I.

Natal no Bela

Os preparativos para o Natal já começaram no Shopping Bela Vista. Apenas com a decoração, o centro de compras projeta um investimento de R$ 1,2 milhão. A chegada do Papai Noel está prevista para o dia 2 de novembro. O investimento total será de R$ 2,4 milhões, incluindo todas as ações integradas – espetáculo de inauguração, decoração, campanhas de mídia, os tradicionais panetones das Obras Sociais Irmã Dulce produzidos para a campanha promocional e contratação de mão de obra. A Praça Central será transformada em um vilarejo mágico, com um grande carrossel iluminado, árvore de Natal repleta de luzes, brilhos e elementos que remetem ao aconchego e à magia natalina. “O Natal é sempre um momento especial no Bela Vista, e este ano não será diferente. Estamos preparados para receber um público ainda maior, com estimativa de aumento de 10% no fluxo de visitantes e 8% nas vendas”, projeta a gerente de marketing do shopping, Juliana Brandão. “Serão mais de 500 empregos diretos e indiretos para fazer essa grande ação acontecer”, conta.

Festa da criançada

Olhando pelo retrovisor, o Dia das Crianças contribuiu para movimentar o comércio de produtos e serviços em toda a Bahia. Dados apurados pelo Itaú Unibanco apontam um crescimento de 9,7% nas vendas entre os dias 11 e 12 de outubro deste ano, quando comparado com o mesmo período no ano passado (12 e 13 de outubro). Os números consideram as vendas pelas maquininhas de débito, crédito e PIX no e-commerce ou remotas. Entre os setores que mais se beneficiaram com a data estiveram os brinquedos, representando uma alta de 37%, calçados, com incremento de 24,5%, livrarias e papelarias, com acréscimo de 14,5% em suas vendas, veterinárias e petshops, com reforço de 11,8%, e recreação, com um aumento de 8,8%.

Summit

A hubnexxo vai reunir um time de palestrantes no próximo dia 20, das 8h às 19h30, no Palacete Tirachapeu, na Rua Chile, para mais uma edição anual do Summit Nexxo 2025, evento dedicado à gestão, inovação e tecnologia, voltado para empresários e líderes de pequenas e médias empresas que buscam acelerar seus resultados na nova economia.

Guia Michelin