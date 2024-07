SEGURANÇA PÚBLICA

Bahia: delegacia sem polícia e “toque de recolher” afeta colégios estaduais

Em resposta, a Polícia Civil informou em nota que a Delegacia de Utinga “está em pleno funcionamento das atividades, com um escrivão e um investigador, e o coordenador regional da 12ª Coordenadoria de Itaberaba está respondendo pelo expediente, pois a titular da unidade está de licença médica há 30 dias”. Ainda segundo o órgão, o delegado Geraldo Adolfo Barreto Nascimento, que coordena a 12ª Coorpin, está à frente das investigações do crime ocorrido na feira livre.

Colégios estaduais ficam novamente sem aulas com novos “toques de recolher”

A situação continua complicada para quem precisa estudar à noite nos colégios estaduais de Salvador. Após 10 unidades funcionarem parcialmente no último dia 18, quando tomaram conhecimento do “toque de recolher” do Comando Vermelho entre os bairros de São Caetano, Fazenda Grande, IAPI e San Martin, a ordem agora da facção chegou para os colégios da Suburbana, nesta quarta (24).