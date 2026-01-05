Acesse sua conta
O 'cabeça cara' do PCC, a ordem do tráfico e o 'corretivo' que virou duplo homicídio

  Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 05:00

A atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Salvador e na Região Metropolitana tem avançado nos últimos anos. Um dos principais articuladores desse movimento é Edivan Pedro Cardoso dos Santos, o “Europeu”. Ele é apontado como líder do grupo criminoso Tropa do A e aliado direto da facção paulista.

Com apoio logístico do PCC, incluindo armas, drogas e treinamento, consolidou poder em Fazenda Coutos. O bairro é considerado estratégico no Subúrbio Ferroviário da capital baiana. A hegemonia foi estabelecida em meio à guerra entre Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM).

“Europeu” foi preso em dezembro, em Lauro de Freitas, durante ação policial. Ele estava em um carro de luxo no momento da abordagem. No veículo, um Volvo, os agentes apreenderam R$ 100.

O “número 1” do PCC em Salvador

CV veta motos barulhentas em comunidade de Salvador  

Nas comunidades, as ordens impostas pelo poder paralelo são cumpridas à risca. No Complexo do Nordeste, o Comando Vermelho (CV) proibiu motos com escapamentos barulhentos, ou seja, modificados para incrementar o ronco do veículo.

A determinação foi imposta na semana do Natal, após uma série de reclamações de moradores, especialmente daqueles que vivem em casas localizadas às margens das vias.

Segundo fontes policiais, lideranças do grupo criminoso foram procuradas por idosos e pessoas com familiares acamados, que relataram noites sem dormir há meses e temiam agravamento da situação durante o período festivo.

Marca do CV no Vale das Pedrinhas
Marca do CV no Vale das Pedrinhas Crédito: Marina Silva

CV veta motos barulhentas em comunidade de Salvador

“Corretivo” termina com dois mortos

O duplo homicídio ocorrido no primeiro dia do ano, em Itacaranha, no Subúrbio de Salvador, teria começado após uma briga entre um casal e terminado com a intervenção do chamado “tribunal do crime”.

De acordo com moradores, um homem, identificado como Mateus, discutiu com a companheira, que teria procurado traficantes da região.

Autorizado apenas um “corretivo”, Alexandre Tatu matou a vítima e acabou executado como punição.

Itacaranha Crédito: Reprodução/ Instagram @belezas.suburbio

A SEMANA 

Mortes de técnicos de internet completam 15 dias: “Ele implorou para não morrer”, diz esposa

‘Alfa 11’: policial militar pede socorro após ser baleado e ter arma e bicicleta roubadas

Escapou da morte: PM baleado no ombro correu em zigue-zague

Motoboy e mãe de PM são mortos em ataque a tiros em ponto de ônibus de Salvador

Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia

