O ‘cabeça cara’ do PCC, a ordem do tráfico e o ‘corretivo’ que virou duplo homicídio

Bruno Wendel

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 05:00

A atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Salvador e na Região Metropolitana tem avançado nos últimos anos. Um dos principais articuladores desse movimento é Edivan Pedro Cardoso dos Santos, o “Europeu”. Ele é apontado como líder do grupo criminoso Tropa do A e aliado direto da facção paulista.

Com apoio logístico do PCC, incluindo armas, drogas e treinamento, consolidou poder em Fazenda Coutos. O bairro é considerado estratégico no Subúrbio Ferroviário da capital baiana. A hegemonia foi estabelecida em meio à guerra entre Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM).

Traficante baiano ligado a facção paulista é preso com R$ 100 mil em carro de luxo

CV veta motos barulhentas em comunidade de Salvador

Nas comunidades, as ordens impostas pelo poder paralelo são cumpridas à risca. No Complexo do Nordeste, o Comando Vermelho (CV) proibiu motos com escapamentos barulhentos, ou seja, modificados para incrementar o ronco do veículo.

A determinação foi imposta na semana do Natal, após uma série de reclamações de moradores, especialmente daqueles que vivem em casas localizadas às margens das vias.

Segundo fontes policiais, lideranças do grupo criminoso foram procuradas por idosos e pessoas com familiares acamados, que relataram noites sem dormir há meses e temiam agravamento da situação durante o período festivo.



“Corretivo” termina com dois mortos

O duplo homicídio ocorrido no primeiro dia do ano, em Itacaranha, no Subúrbio de Salvador, teria começado após uma briga entre um casal e terminado com a intervenção do chamado “tribunal do crime”.

De acordo com moradores, um homem, identificado como Mateus, discutiu com a companheira, que teria procurado traficantes da região.

Autorizado apenas um “corretivo”, Alexandre Tatu matou a vítima e acabou executado como punição.

