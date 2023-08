Trocando 6 por meia dúzia : viaturas novas da PM da Bahia não vão aumentar a frota; entenda

As 84 “novas” viaturas da Polícia Militar, entregues na semana passada, chegaram com o objetivo de aumentar o nível de operacionalidade da tropa, certo? Errado! Na verdade, elas substituíram as antigas, conforme contrato do governo do estado. Então, a ideia de a partir de agora se ter uma PM com o maior tempo de resposta em Salvador, é pura ilusão. A Rondesp Baía de Todos-os-Santos, por exemplo, que atua em diversos bairros, onde os confrontos foram intensificados nos últimos anos com a ascensão do Comando Vermelho, foi uma das unidades que teve sua atuação prejudicada nessa troca. Segundo policiais, ela devolveu oito viaturas e só recebeu sete! E ainda tem um porém: mesmo que a SSP realmente colocasse viaturas a mais, estes veículos não sairiam das bases porque não há efetivo. Ou seja, o que a Secretaria de Segurança Pública fez foi apenas trocar seis por meia dúzia.