ASTROLOGIA

3 signos precisam de repouso e 'detox' emocional nesta segunda (16 de março) para conseguir enfrentar a semana

Aprenda a se proteger da drenagem energética nesta segunda de transição

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 22:22

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Você já sentiu que está carregando o mundo nas costas hoje? Esse cansaço físico que parece não passar com café é, na verdade, um chamado do seu campo vibracional. Estamos cruzando uma zona de transição profunda no zodíaco, e a entrada da Lua em Peixes às 20:16 pode deixar nosso sistema nervoso mais poroso, absorvendo o estresse alheio como se fosse uma esponja. Hoje, a saúde não é apenas sobre o que você come, mas sobre o que você sente.



Os signos de Leão, Libra e Aquário precisam redobrar o cuidado com a energia psicossomática. Para o leonino, é hora de eliminar toxinas e emoções represadas; para o libriano, os pés e os rins pedem atenção; e para o aquariano, a alimentação deve nutrir também o emocional. Se o corpo dói ou a cabeça pesa, olhe para as brigas que você comprou e que não eram suas. O 'detox' de hoje deve ser, acima de tudo, um desapego de problemas que não te pertencem.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

A dica de ouro para esta noite é o contato com a água. Seja um banho demorado, um escalda-pés com sal grosso ou apenas beber mais água, esse elemento ajuda a filtrar a negatividade e renovar a aura. Peixes rege os pés e o sistema linfático, então qualquer cuidado nessas áreas terá um efeito curativo triplicado. Se sentir vontade de chorar sem motivo aparente, não segure: o choro sob a Lua Minguante em Peixes é um dos rituais de limpeza mais poderosos que existem.

