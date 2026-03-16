Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos precisam de repouso e 'detox' emocional nesta segunda (16 de março) para conseguir enfrentar a semana

Aprenda a se proteger da drenagem energética nesta segunda de transição

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 22:22

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Você já sentiu que está carregando o mundo nas costas hoje? Esse cansaço físico que parece não passar com café é, na verdade, um chamado do seu campo vibracional. Estamos cruzando uma zona de transição profunda no zodíaco, e a entrada da Lua em Peixes às 20:16 pode deixar nosso sistema nervoso mais poroso, absorvendo o estresse alheio como se fosse uma esponja. Hoje, a saúde não é apenas sobre o que você come, mas sobre o que você sente.

Os signos de Leão, Libra e Aquário precisam redobrar o cuidado com a energia psicossomática. Para o leonino, é hora de eliminar toxinas e emoções represadas; para o libriano, os pés e os rins pedem atenção; e para o aquariano, a alimentação deve nutrir também o emocional. Se o corpo dói ou a cabeça pesa, olhe para as brigas que você comprou e que não eram suas. O 'detox' de hoje deve ser, acima de tudo, um desapego de problemas que não te pertencem.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A partir de hoje (16 de março), 3 signos começam a perceber que algo muito melhor está chegando

Cor e número da sorte de hoje (16 de março): oportunidades inesperadas e boas notícias podem surpreender os signos

Dinheiro e oportunidades se alinham: 3 signos podem atrair sorte e prosperidade hoje (16 de março)

Revelações que mudam tudo: Câncer, Leão, Capricórnio e Peixes recebem um sinal decisivo do universo hoje (16 de março)

Uma semana de virada começa agora: 3 signos entram em um ciclo poderoso de sorte entre 16 e 22 de março

A dica de ouro para esta noite é o contato com a água. Seja um banho demorado, um escalda-pés com sal grosso ou apenas beber mais água, esse elemento ajuda a filtrar a negatividade e renovar a aura. Peixes rege os pés e o sistema linfático, então qualquer cuidado nessas áreas terá um efeito curativo triplicado. Se sentir vontade de chorar sem motivo aparente, não segure: o choro sob a Lua Minguante em Peixes é um dos rituais de limpeza mais poderosos que existem.

Ao fechar o dia, proteja seu campo energético. Desconecte-se das notícias pesadas e das redes sociais pelo menos uma hora antes de dormir. O sono desta noite será revelador e restaurador. Ao se permitir esse recolhimento, você recarrega suas baterias para a nova jornada que se aproxima. Lembre-se: cuidar de si é o primeiro passo para conquistar qualquer meta. Ouça o seu corpo e dê a ele a paz que ele tanto pede hoje.

Leia mais

Imagem - Primeira semana de 'A Nobreza do Amor' tem golpe de estado e morte do rei; confira o resumo (16 a 21 de março)

Primeira semana de 'A Nobreza do Amor' tem golpe de estado e morte do rei; confira o resumo (16 a 21 de março)

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (16) para começar a semana bem

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (16) para começar a semana bem

Imagem - Desabafo de Daniel Cady revela rotina em casamento com Ivete Sangalo: 'Passava por cima como rolo compressor'

Desabafo de Daniel Cady revela rotina em casamento com Ivete Sangalo: 'Passava por cima como rolo compressor'

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

Mais recentes

Imagem - Temporada de Áries promete impulso e novos começos para todos os signos

Temporada de Áries promete impulso e novos começos para todos os signos
Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta terça (17 de março): momento de reorganizar a vida

Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta terça (17 de março): momento de reorganizar a vida
Imagem - Sincerão do BBB 26 tem acusações de manipulação e coloca Alberto Cowboy no centro das críticas

Sincerão do BBB 26 tem acusações de manipulação e coloca Alberto Cowboy no centro das críticas

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026