Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A surpresa dos especialistas ao flagrarem baleias assassinas juntas desses animais improváveis

Novas observações sugerem que a inteligência marinha cria alianças para a caça.

  • R
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 10:00

Descubra como a falta de presas motiva orcas a colaborar com golfinhos.
Descubra como a falta de presas motiva orcas a colaborar com golfinhos. Crédito: Foto: Reprodução YT/NPG Press

Uma aliança inesperada surgiu como resposta aos desafios de encontrar comida no mar. Orcas e golfinhos-de-laterais-brancas foram flagrados atuando em conjunto na costa do Canadá.

Esse registro inédito mostra que a necessidade de se alimentar pode unir vizinhos distantes.

Baleias

Baleias-jubarte são flagradas em Salvador por Reprodução
Baleia jubarte por Divulgação
Baleias no Porto de Salvador por Divulgação / Guarda Portuária
Algumas espécies de baleias realizam migrações anuais em busca de comida (Imagem: Craig Lambert Photography | Shutterstock) por
As baleias são seres fantásticos e repletos de curiosidades (Imagem: Vladimir Turkenich | Shutterstock) por
Baleia jubarte encontrada encalhada por Reprodução/TV Bahia
Baleia jubarte encalhada na praia em Caravelas por Kamilla Souza/Acervo pessoal
É possível nadar com baleias, contudo há regras estritas para proteger o bem-estar dos animais (Imagem: Mark Nyman | Shutterstock) por
As baleias demonstram um laço maternal forte entre mãe e filhote (Imagem: Imagine Earth Photography | Shutterstock) por
As baleias, gigantes dos oceanos, personificam a grandiosidade da natureza (Imagem: Craig Lambert Photography | Shutterstock) por
Baleia faz acrobacias no mar de Salvador por Projeto Baleia Jubarte/ Divulgação
Baleia jubarte encalha no sul da Bahia por Divulgação/IBJ
1 de 12
Baleias-jubarte são flagradas em Salvador por Reprodução

A barreira natural entre as espécies

As orcas são parentes dos golfinhos, mas a relação entre eles costuma ser tensa. Em várias partes do mundo, as orcas são vistas como ameaças reais.

Contudo, em Vancouver, a abundância de peixes parece ter criado um ambiente diferente. Nesse contexto específico, as duas espécies encontraram uma forma de coexistir e colaborar.

Tecnologia de ponta na ilha de Vancouver

A equipe de pesquisa utilizou drones para observar os animais a partir do céu. Além disso, eles instalaram sensores de movimento e áudio nos próprios cetáceos.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

É melhor ficar pelado! Por que você não deve usar cueca ou calcinha quando estiver em casa

Como é a mansão de luxo de Renato Aragão avaliada em R$ 16 milhões?

Sabia que dá para plantar lichia em casa com apenas 1 caroço? Veja como

Os 7 sinais de diabetes que surgem na boca

Os medicamentos que parecem inofensivos, mas se tornam perigosos com a idade

Essas tecnologias permitiram ver como os grupos se comportavam abaixo da superfície. Os pesquisadores identificaram que as orcas seguiam os golfinhos de maneira deliberada.

A tática usada para capturar salmões

As orcas parecem "pegar carona" na habilidade sensorial superior dos golfinhos. Elas utilizam os cliques de ecolocalização dos parceiros para identificar os peixes.

O salmão-rei é uma presa difícil e muito cobiçada por esses predadores. Trabalhando juntos, eles aumentam consideravelmente as chances de uma caçada bem-sucedida.

Dividindo os ganhos da pescaria

Um dos momentos mais impressionantes foi a partilha oportunista de alimento. Depois que as orcas abatiam o salmão, os golfinhos se aproximavam para comer.

Eles se alimentavam de pedaços menores que sobravam das refeições das orcas. Esse tipo de interação é extremamente raro e sugere um alto nível de inteligência.

A harmonia dos movimentos subaquáticos

Os animais pareciam realizar uma dança coordenada enquanto buscavam por presas. Eles mantinham uma distância constante e mergulhavam sempre ao mesmo tempo.

As orcas demonstravam paciência e permitiam a presença próxima dos golfinhos. Essa sincronia reforça a ideia de que o comportamento tem um propósito definido.

Uma análise sobre a ajuda mútua

Especialistas ainda debatem se essa relação é um caso de cooperação genuína. Há quem veja a ação dos golfinhos como um simples furto de comida.

Apesar das dúvidas, os benefícios para ambos os lados parecem ser reais. “Não conseguimos medir em que medida as orcas e os golfinhos se beneficiam dessa interação, mas, com base em nossas observações, vemos um resultado positivo para ambos os lados”, declarou Sarah Fortune para o site de notícias científicas Live Science.

O que aprendemos com a união marinha

O estudo destaca como os grandes predadores conseguem inovar para sobreviver. Em um oceano em constante mudança, a flexibilidade comportamental é uma grande vantagem.

Essa descoberta reforça que a colaboração pode ser a chave para o futuro das espécies. A inteligência no mar se manifesta de formas que ainda estamos começando a entender.

Mais recentes

Imagem - O universo não erra: 3 signos vivem um dia de sucesso merecido hoje (10 de janeiro)

O universo não erra: 3 signos vivem um dia de sucesso merecido hoje (10 de janeiro)
Imagem - Emílio Dantas diz ter levado 'golpe' da Amazon ao comprar videogame e receber azeite

Emílio Dantas diz ter levado 'golpe' da Amazon ao comprar videogame e receber azeite
Imagem - Virada profissional: 4 signos recebem notícia decisiva e veem a vida decolar neste sábado (10 de janeiro)

Virada profissional: 4 signos recebem notícia decisiva e veem a vida decolar neste sábado (10 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa