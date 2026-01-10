A surpresa dos especialistas ao flagrarem baleias assassinas juntas desses animais improváveis

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 10:00
Uma aliança inesperada surgiu como resposta aos desafios de encontrar comida no mar. Orcas e golfinhos-de-laterais-brancas foram flagrados atuando em conjunto na costa do Canadá.
Esse registro inédito mostra que a necessidade de se alimentar pode unir vizinhos distantes.
Baleias
As orcas são parentes dos golfinhos, mas a relação entre eles costuma ser tensa. Em várias partes do mundo, as orcas são vistas como ameaças reais.
Contudo, em Vancouver, a abundância de peixes parece ter criado um ambiente diferente. Nesse contexto específico, as duas espécies encontraram uma forma de coexistir e colaborar.
A equipe de pesquisa utilizou drones para observar os animais a partir do céu. Além disso, eles instalaram sensores de movimento e áudio nos próprios cetáceos.
Essas tecnologias permitiram ver como os grupos se comportavam abaixo da superfície. Os pesquisadores identificaram que as orcas seguiam os golfinhos de maneira deliberada.
As orcas parecem "pegar carona" na habilidade sensorial superior dos golfinhos. Elas utilizam os cliques de ecolocalização dos parceiros para identificar os peixes.
O salmão-rei é uma presa difícil e muito cobiçada por esses predadores. Trabalhando juntos, eles aumentam consideravelmente as chances de uma caçada bem-sucedida.
Um dos momentos mais impressionantes foi a partilha oportunista de alimento. Depois que as orcas abatiam o salmão, os golfinhos se aproximavam para comer.
Eles se alimentavam de pedaços menores que sobravam das refeições das orcas. Esse tipo de interação é extremamente raro e sugere um alto nível de inteligência.
Os animais pareciam realizar uma dança coordenada enquanto buscavam por presas. Eles mantinham uma distância constante e mergulhavam sempre ao mesmo tempo.
As orcas demonstravam paciência e permitiam a presença próxima dos golfinhos. Essa sincronia reforça a ideia de que o comportamento tem um propósito definido.
Especialistas ainda debatem se essa relação é um caso de cooperação genuína. Há quem veja a ação dos golfinhos como um simples furto de comida.
Apesar das dúvidas, os benefícios para ambos os lados parecem ser reais. “Não conseguimos medir em que medida as orcas e os golfinhos se beneficiam dessa interação, mas, com base em nossas observações, vemos um resultado positivo para ambos os lados”, declarou Sarah Fortune para o site de notícias científicas Live Science.
O estudo destaca como os grandes predadores conseguem inovar para sobreviver. Em um oceano em constante mudança, a flexibilidade comportamental é uma grande vantagem.
Essa descoberta reforça que a colaboração pode ser a chave para o futuro das espécies. A inteligência no mar se manifesta de formas que ainda estamos começando a entender.