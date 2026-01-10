ANIMAIS

A surpresa dos especialistas ao flagrarem baleias assassinas juntas desses animais improváveis

Novas observações sugerem que a inteligência marinha cria alianças para a caça.

R Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 10:00

Descubra como a falta de presas motiva orcas a colaborar com golfinhos. Crédito: Foto: Reprodução YT/NPG Press

Uma aliança inesperada surgiu como resposta aos desafios de encontrar comida no mar. Orcas e golfinhos-de-laterais-brancas foram flagrados atuando em conjunto na costa do Canadá.

Esse registro inédito mostra que a necessidade de se alimentar pode unir vizinhos distantes.

A barreira natural entre as espécies

As orcas são parentes dos golfinhos, mas a relação entre eles costuma ser tensa. Em várias partes do mundo, as orcas são vistas como ameaças reais.

Contudo, em Vancouver, a abundância de peixes parece ter criado um ambiente diferente. Nesse contexto específico, as duas espécies encontraram uma forma de coexistir e colaborar.

Tecnologia de ponta na ilha de Vancouver

A equipe de pesquisa utilizou drones para observar os animais a partir do céu. Além disso, eles instalaram sensores de movimento e áudio nos próprios cetáceos.

Essas tecnologias permitiram ver como os grupos se comportavam abaixo da superfície. Os pesquisadores identificaram que as orcas seguiam os golfinhos de maneira deliberada.

A tática usada para capturar salmões

As orcas parecem "pegar carona" na habilidade sensorial superior dos golfinhos. Elas utilizam os cliques de ecolocalização dos parceiros para identificar os peixes.

O salmão-rei é uma presa difícil e muito cobiçada por esses predadores. Trabalhando juntos, eles aumentam consideravelmente as chances de uma caçada bem-sucedida.

Dividindo os ganhos da pescaria

Um dos momentos mais impressionantes foi a partilha oportunista de alimento. Depois que as orcas abatiam o salmão, os golfinhos se aproximavam para comer.

Eles se alimentavam de pedaços menores que sobravam das refeições das orcas. Esse tipo de interação é extremamente raro e sugere um alto nível de inteligência.

A harmonia dos movimentos subaquáticos

Os animais pareciam realizar uma dança coordenada enquanto buscavam por presas. Eles mantinham uma distância constante e mergulhavam sempre ao mesmo tempo.

As orcas demonstravam paciência e permitiam a presença próxima dos golfinhos. Essa sincronia reforça a ideia de que o comportamento tem um propósito definido.

Uma análise sobre a ajuda mútua

Especialistas ainda debatem se essa relação é um caso de cooperação genuína. Há quem veja a ação dos golfinhos como um simples furto de comida.

Apesar das dúvidas, os benefícios para ambos os lados parecem ser reais. “Não conseguimos medir em que medida as orcas e os golfinhos se beneficiam dessa interação, mas, com base em nossas observações, vemos um resultado positivo para ambos os lados”, declarou Sarah Fortune para o site de notícias científicas Live Science.

O que aprendemos com a união marinha

O estudo destaca como os grandes predadores conseguem inovar para sobreviver. Em um oceano em constante mudança, a flexibilidade comportamental é uma grande vantagem.