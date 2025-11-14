CASA E JARDIM

Adeus aos móveis brancos: tendência de 2026 inaugura uma era de cores vibrantes e luxo discreto

Deixe o branco para trás! Veja as 4 novidades de decoração para criar um oásis que realmente reflete sua personalidade

Agência Correio

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:05

Descubra o luxo discreto, a biofilia avançada e as cores ousadas que prometem transformar seu lar Crédito: Freepik

Uma revolução silenciosa está transformando a decoração e promete destronar o minimalismo absoluto: os dias dos móveis brancos estão contados. Chegou a hora de abraçar uma mudança significativa e radical na forma como decoramos nossas casas, deixando para trás a cor que, até agora, era a dominante na maioria dos lares.

Especialistas afirmam que uma série de elementos está em alta, caminhando juntos rumo a uma transformação completa para criar um oásis que reflita a personalidade mais autêntica de seus moradores.

Biofilia 1 de 7

O que está por vir é uma onda de estilo que prioriza a qualidade, a conexão com a natureza e toques de cor vibrante. É o momento de considerar algumas mudanças que podem impactar significativamente a sua decoração, como o crescimento do "luxo discreto", a evolução da biofilia e a chegada de tons de joia, tudo para dar mais energia positiva ao seu lar.

O branco não é mais a cor principal, dando lugar a novos elementos igualmente marcantes. Vivemos tempos de mudança e de atenção a certas novidades que podem nos afetar na reforma da casa, trazendo ainda mais alegria e a dose extra de energia que faz toda a diferença.

O que está por trás da transformação na decoração?

Para começar, precisamos entender que a nossa casa é o nosso refúgio, um pequeno oásis para o qual devemos estar totalmente preparados. O desejo de que este espaço reflita nossa personalidade mais autêntica está impulsionando o mercado de interiores, mesmo diante de situações que podem gerar mais de uma surpresa inesperada.

Por isso, chegou a hora de pensarmos em algumas tendências que chegam a passos largos, conforme explicam os especialistas da Porobellostreet.

Luxo discreto ganha força e diz adeus à ostentação

Agora, o verdadeiro luxo na decoração de 2026 sussurra, não grita. Você deve esquecer a ostentação, pois essa tendência, que já foi vista na moda, se estabelece no design de interiores com um foco claro na qualidade em vez da quantidade.

Esta técnica incentiva você a investir em peças atemporais, com acabamento impecável e materiais nobres que envelhecem com elegância.

Materiais-chave: madeiras maciças com veios marcantes, mármores e travertinos, linho pesado, cashmere e sofás estofados em bouclé ou lã de alta qualidade.

O foco principal: a chave é um luxo que se sente, mais do que se vê. Imagine, por exemplo, um sofá de design italiano que será a peça central da sua sala de estar por décadas, ou uma mesa de jantar de carvalho maciço que contará a história da sua família.

Biofilia avançada: o exterior vive dentro de casa

Em seguida, conectar-se com a natureza não se resume mais a ter apenas algumas plantas. Até 2026, a biofilia evoluirá para a integração total, segundo os especialistas. Portanto, você deve buscar replicar as formas, texturas e tranquilidade do mundo natural em seus interiores.

Formas orgânicas: diga adeus às linhas retas e rígidas. Apresentamos mesas com bordas arredondadas, sofás com silhuetas curvas que convidam à conversa e espelhos que imitam o formato de seixos de rio.

Paleta de cores: você notará toda a gama de tons terrosos. Do terracota e areia ao verde-oliva profundo e marrons chocolate. Essas cores criam uma atmosfera acolhedora e serena.

Na PortobelloStreet.es, os especialistas são "fascinados por mesas de centro com bases esculturais de madeira e aparadores com frentes onduladas que parecem acariciadas pelo vento".

O renascimento da cor: toques retrô e tons de joia

É hora de ousar! Enquanto os tons neutros de um luxo discreto formam a base da decoração, 2026 convida você a salpicá-los com cores vibrantes e cheias de personalidade. Assim, você verá uma clara referência à sofisticação dos anos 70, porém totalmente atualizada.

Cores-chave: azul cobalto, bordô, amarelo mostarda e verde esmeralda. Elas são usadas em peças-chave para criar um ponto focal: uma poltrona de veludo, as portas de um bar ou o papel de parede em uma parede de destaque.

Combinação perfeita: imagine uma base serena de madeiras e tons naturais, quebrada pela energia de um abajur de chão cor mostarda ou almofadas azul-escuras. O resultado é um espaço equilibrado e com personalidade.

Multifuncionalidade inteligente e elegante é a chave

Finalmente, nossas casas precisam ser mais versáteis do que nunca. Trabalhar em casa, socializar e relaxar muitas vezes coexistem no mesmo espaço. A tendência para 2026 é integrar essa multifuncionalidade sem sacrificar um pingo de estilo.

Móveis transformáveis: você verá escrivaninhas elegantes que se integram a estantes, consoles que se transformam em mesas de jantar espaçosas e sofás modulares que você pode reconfigurar para se adequar a qualquer ocasião.