Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adeus aos móveis brancos: tendência de 2026 inaugura uma era de cores vibrantes e luxo discreto

Deixe o branco para trás! Veja as 4 novidades de decoração para criar um oásis que realmente reflete sua personalidade

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:05

Descubra o luxo discreto, a biofilia avançada e as cores ousadas que prometem transformar seu lar
Descubra o luxo discreto, a biofilia avançada e as cores ousadas que prometem transformar seu lar Crédito: Freepik

Uma revolução silenciosa está transformando a decoração e promete destronar o minimalismo absoluto: os dias dos móveis brancos estão contados. Chegou a hora de abraçar uma mudança significativa e radical na forma como decoramos nossas casas, deixando para trás a cor que, até agora, era a dominante na maioria dos lares.

Especialistas afirmam que uma série de elementos está em alta, caminhando juntos rumo a uma transformação completa para criar um oásis que reflita a personalidade mais autêntica de seus moradores.

Biofilia

Biofilia em casa por Freepik
As plantas podem ser usadas para compor a decoração da casa  por Imagem: Laci_10 | Shutterstock
Biofilia em casa por Freepik
O cultivo de plantas também é bem-vindo em casas de veraneio  por Projeto: Rosangela Pena Arquitetura | Imagem: Sidney Doll
Inserir plantas em casa pode ser simples por
Biofilia em casa por Freepik
As plantas preservadas facilitam a rotina em casa  por
1 de 7
Biofilia em casa por Freepik

LEIA MAIS 

Parece ficção, mas algumas plantas podem produzir ouro, e nós podemos cultivá-las em casa

Mudaram! Aprenda as novas manobras técnicas para desengasgar bebês, crianças e adultos

O efeito que ninguém diz: médico identifica novos problemas de saúde que as canetas emagrecedoras podem causar

Apague a luz: estudo revela o que acontece com quem dorme com alguma claridade no quarto

Fisiculturismo: quais são os riscos reais do esporte que leva corpo ao extremo

O que está por vir é uma onda de estilo que prioriza a qualidade, a conexão com a natureza e toques de cor vibrante. É o momento de considerar algumas mudanças que podem impactar significativamente a sua decoração, como o crescimento do "luxo discreto", a evolução da biofilia e a chegada de tons de joia, tudo para dar mais energia positiva ao seu lar.

O branco não é mais a cor principal, dando lugar a novos elementos igualmente marcantes. Vivemos tempos de mudança e de atenção a certas novidades que podem nos afetar na reforma da casa, trazendo ainda mais alegria e a dose extra de energia que faz toda a diferença.

O que está por trás da transformação na decoração?

Para começar, precisamos entender que a nossa casa é o nosso refúgio, um pequeno oásis para o qual devemos estar totalmente preparados. O desejo de que este espaço reflita nossa personalidade mais autêntica está impulsionando o mercado de interiores, mesmo diante de situações que podem gerar mais de uma surpresa inesperada.

Por isso, chegou a hora de pensarmos em algumas tendências que chegam a passos largos, conforme explicam os especialistas da Porobellostreet.

Luxo discreto ganha força e diz adeus à ostentação

Agora, o verdadeiro luxo na decoração de 2026 sussurra, não grita. Você deve esquecer a ostentação, pois essa tendência, que já foi vista na moda, se estabelece no design de interiores com um foco claro na qualidade em vez da quantidade.

Esta técnica incentiva você a investir em peças atemporais, com acabamento impecável e materiais nobres que envelhecem com elegância.

Materiais-chave: madeiras maciças com veios marcantes, mármores e travertinos, linho pesado, cashmere e sofás estofados em bouclé ou lã de alta qualidade.

O foco principal: a chave é um luxo que se sente, mais do que se vê. Imagine, por exemplo, um sofá de design italiano que será a peça central da sua sala de estar por décadas, ou uma mesa de jantar de carvalho maciço que contará a história da sua família.

Biofilia avançada: o exterior vive dentro de casa

Em seguida, conectar-se com a natureza não se resume mais a ter apenas algumas plantas. Até 2026, a biofilia evoluirá para a integração total, segundo os especialistas. Portanto, você deve buscar replicar as formas, texturas e tranquilidade do mundo natural em seus interiores.

Formas orgânicas: diga adeus às linhas retas e rígidas. Apresentamos mesas com bordas arredondadas, sofás com silhuetas curvas que convidam à conversa e espelhos que imitam o formato de seixos de rio.

Paleta de cores: você notará toda a gama de tons terrosos. Do terracota e areia ao verde-oliva profundo e marrons chocolate. Essas cores criam uma atmosfera acolhedora e serena.

Na PortobelloStreet.es, os especialistas são "fascinados por mesas de centro com bases esculturais de madeira e aparadores com frentes onduladas que parecem acariciadas pelo vento".

O renascimento da cor: toques retrô e tons de joia

É hora de ousar! Enquanto os tons neutros de um luxo discreto formam a base da decoração, 2026 convida você a salpicá-los com cores vibrantes e cheias de personalidade. Assim, você verá uma clara referência à sofisticação dos anos 70, porém totalmente atualizada.

Cores-chave: azul cobalto, bordô, amarelo mostarda e verde esmeralda. Elas são usadas em peças-chave para criar um ponto focal: uma poltrona de veludo, as portas de um bar ou o papel de parede em uma parede de destaque.

Combinação perfeita: imagine uma base serena de madeiras e tons naturais, quebrada pela energia de um abajur de chão cor mostarda ou almofadas azul-escuras. O resultado é um espaço equilibrado e com personalidade.

Multifuncionalidade inteligente e elegante é a chave

Finalmente, nossas casas precisam ser mais versáteis do que nunca. Trabalhar em casa, socializar e relaxar muitas vezes coexistem no mesmo espaço. A tendência para 2026 é integrar essa multifuncionalidade sem sacrificar um pingo de estilo.

Móveis transformáveis: você verá escrivaninhas elegantes que se integram a estantes, consoles que se transformam em mesas de jantar espaçosas e sofás modulares que você pode reconfigurar para se adequar a qualquer ocasião.

A declaração: o design inteligente não é mais apenas prático; agora é uma declaração de intenções. As soluções devem ser esteticamente impecáveis e fabricadas com materiais de alta qualidade.

Leia mais

Imagem - Um dos estádios mais históricos do mundo é colocado à venda para pagar construção de obra bilionária

Um dos estádios mais históricos do mundo é colocado à venda para pagar construção de obra bilionária

Imagem - Nutróloga dá o veredito: essa fruta é essencial para regularizar o intestino e proteger o fígado

Nutróloga dá o veredito: essa fruta é essencial para regularizar o intestino e proteger o fígado

Imagem - Fim de uma era? O que explica os brasileiros estarem comendo cada vez menos arroz e feijão

Fim de uma era? O que explica os brasileiros estarem comendo cada vez menos arroz e feijão

Tags:

Deocração Decoração

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes recebem um sinal poderoso do universo hoje (14 de novembro)

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes recebem um sinal poderoso do universo hoje (14 de novembro)
Imagem - João Guilherme revela momento divertido com Maria Flor nos bastidores da festa de Poliana Rocha

João Guilherme revela momento divertido com Maria Flor nos bastidores da festa de Poliana Rocha

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso
01

Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil
02

Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil

Imagem - BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari
03

BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari

Imagem - O ex-jogador que deixou o futebol para fazer fortuna vendendo gás de cozinha
04

O ex-jogador que deixou o futebol para fazer fortuna vendendo gás de cozinha