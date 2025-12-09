Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anastácia emociona ao revelar verdade para Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (9)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 16:00

Anastácia aconselha Candinho a se despedir de quem ama em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo 

No capítulo desta terça-feira (09) em Êta Mundo Melhor!, Candinho finalmente tem o tão esperado reencontro com Anastácia, sua mãe. A cena promete ser daquelas de fazer o público segurar o choro. Sensível ao momento, Anastácia pede ao filho que aproveite para se despedir das pessoas que marcaram sua vida até aqui, abrindo espaço para uma virada importante na trama.

Enquanto isso, Sônia continua envolvida em seu dilema mais delicado: ela promete pensar com calma na proposta de Lauro e Tobias sobre o bebê, mas tudo muda quando decide abrir o jogo com Quincas e revela que está grávida dele.

Leia mais

Imagem - Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz descoberta de Candinho sobre Samir; confira o resumo (8 a 13 de dezembro)

Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz descoberta de Candinho sobre Samir; confira o resumo (8 a 13 de dezembro)

Imagem - Astrologia alerta: 5 signos iniciam hoje um ciclo que pode redefinir 2026 ainda esta semana (8 de dezembro)

Astrologia alerta: 5 signos iniciam hoje um ciclo que pode redefinir 2026 ainda esta semana (8 de dezembro)

Imagem - Wagner Moura é indicado ao Globo de Ouro 2026 e aumenta chances rumo ao Oscar

Wagner Moura é indicado ao Globo de Ouro 2026 e aumenta chances rumo ao Oscar

Na fazenda, Cunegundes tenta arrancar de Asdrúbal o valor do sítio, sempre de olho em alguma vantagem. Já Francine resolve investir em Zé dos Porcos, se insinuando e criando um clima de confusão que promete render.

Celso e Tamires saem juntos, mas o encontro acaba virando um verdadeiro climão quando eles cruzam com Túlio e Estela que, por sua vez, não resistem e acabam se beijando.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

E as tensões não param por aí: Sandra, sempre ambiciosa, começa a mirar em Policarpo como mais um de seus alvos. Já Dita sente uma forte emoção ao “ouvir” Candinho falar com ela em sonho, criando uma conexão inesperada.

O capítulo termina com mais uma revelação: Anastácia conta a Candinho que Samir é seu filho, deixando o rapaz abalado.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

Leia mais

Imagem - Globo de Ouro 2026: indicados são revelados e 'O Agente Secreto' coloca Brasil em destaque; confira indicados

Globo de Ouro 2026: indicados são revelados e 'O Agente Secreto' coloca Brasil em destaque; confira indicados

Imagem - Dança dos Famosos 2025: Confira quem venceu a competição

Dança dos Famosos 2025: Confira quem venceu a competição

Imagem - Quem era Mauri, da dupla Maurício & Mauri e irmão de Chitãozinho & Xororó que morreu em acidente

Quem era Mauri, da dupla Maurício & Mauri e irmão de Chitãozinho & Xororó que morreu em acidente

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela Novelas Globo Rede Globo Globoplay Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Quando Juquinha e Lorena se beijam em 'Três Graças'? Atriz revela bastidores

Quando Juquinha e Lorena se beijam em 'Três Graças'? Atriz revela bastidores
Imagem - Conheça os 'Nold': as pessoas dessa geração simplesmente não envelhecem

Conheça os 'Nold': as pessoas dessa geração simplesmente não envelhecem
Imagem - Mãe de Virginia faz desabafo sobre vício: ‘Tive três recaídas’

Mãe de Virginia faz desabafo sobre vício: ‘Tive três recaídas’

MAIS LIDAS

Imagem - 4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)
01

4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)

Imagem - Ticiane Pinheiro deixa a Record após 20 anos
02

Ticiane Pinheiro deixa a Record após 20 anos

Imagem - 13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente
03

13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão
04

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão