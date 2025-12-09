NOVELA DAS 6

Anastácia emociona ao revelar verdade para Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (9)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 16:00

Anastácia aconselha Candinho a se despedir de quem ama em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta terça-feira (09) em Êta Mundo Melhor!, Candinho finalmente tem o tão esperado reencontro com Anastácia, sua mãe. A cena promete ser daquelas de fazer o público segurar o choro. Sensível ao momento, Anastácia pede ao filho que aproveite para se despedir das pessoas que marcaram sua vida até aqui, abrindo espaço para uma virada importante na trama.

Enquanto isso, Sônia continua envolvida em seu dilema mais delicado: ela promete pensar com calma na proposta de Lauro e Tobias sobre o bebê, mas tudo muda quando decide abrir o jogo com Quincas e revela que está grávida dele.

Na fazenda, Cunegundes tenta arrancar de Asdrúbal o valor do sítio, sempre de olho em alguma vantagem. Já Francine resolve investir em Zé dos Porcos, se insinuando e criando um clima de confusão que promete render.

Celso e Tamires saem juntos, mas o encontro acaba virando um verdadeiro climão quando eles cruzam com Túlio e Estela que, por sua vez, não resistem e acabam se beijando.

E as tensões não param por aí: Sandra, sempre ambiciosa, começa a mirar em Policarpo como mais um de seus alvos. Já Dita sente uma forte emoção ao “ouvir” Candinho falar com ela em sonho, criando uma conexão inesperada.

O capítulo termina com mais uma revelação: Anastácia conta a Candinho que Samir é seu filho, deixando o rapaz abalado.