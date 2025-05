CLIMA PESOU

Angélica conta briga entre filhos e reação de Huck: 'Ficou em choque ao ver sangue'

Apresentadora relatou momento tenso entre Joaquim e Benício e disse que o marido deu uma lição definitiva

Fernanda Varela

Publicado em 27 de maio de 2025 às 10:39

Família Huck Crédito: Reprodução

Durante participação no quadro MaterniDelas, do podcast PodDelas, a apresentadora Angélica compartilhou um episódio marcante da infância dos filhos Joaquim e Benício. Ao lado de Tata Estaniecki e Cláudia Raia, ela relembrou com bom humor a única vez em que os dois meninos brigaram de forma mais intensa. >

“Teve uma vez só, os dois pequenos, o Joaquim com cinco e o Benício com três. A gente tava num apartamento conversando e, de repente, voou uma criança na parede. Pá! E escorreu... Era o Benício. E vem o Joaquim em cima”, contou, rindo da situação.>

Família Huck 1 de 10

Apesar do tom leve da mãe, o episódio teve desdobramentos sérios. Segundo Angélica, Luciano Huck ficou em choque ao ver sangue escorrendo do rosto de Benício. A reação do apresentador foi imediata: separou os filhos, colocou os dois de castigo e deu um sermão que marcou a infância deles.>

“Ele brigou com eles, botou de castigo, falou assim: ‘Vocês nunca vão brigar, vocês não podem. Vocês são irmãos, vocês são juntos, vocês têm que proteger, defender um ao outro’”, relatou.>

A fala de Huck teve efeito duradouro. “Eles pequenos ouvindo ali, se assustaram muito. Nunca mais brigaram assim, nunca mais nada”, disse Angélica.>

Para a apresentadora, o episódio mostra como a maternidade é repleta de momentos desafiadores e, ao mesmo tempo, transformadores. “Eu olhei e falei: ‘A maternidade é maravilhosa’”, completou.>

Conflito nas redes envolvendo o filho Benício>

Além da lembrança da infância, Angélica também comentou, em outro momento, os desafios de criar filhos expostos à pressão das redes sociais. Ela classificou como “doloroso” o episódio envolvendo o filho Benício e a influenciadora Duda Guerra.>