DESCANSO MERECIDO

Após maratona com ‘Ainda Estou Aqui’, Fernanda Torres se refugia em sítio da família

Atriz esteve no Oscar e agora relaxa em Petrópolis, onde já gravou produções para a TV

Depois de uma intensa agenda de divulgação do filme Ainda Estou Aqui em festivais internacionais, Fernanda Torres decidiu tirar um tempo para descansar. A atriz, que teve sua última parada no Oscar, agora se refugia no sítio da família, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. >