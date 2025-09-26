Brasileira usa vagina para pescar em ‘Largados e Pelados’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 21:46
“Largados e Pelados” é um dos reality shows mais curiosos que existe. Durante as gravações, o programa que tem edições pelo mundo todo traz participantes que precisam conviver a dois com várias dificuldades numa selva e completamente pelados.
Largados e Pelados
Como se não bastasse esse aspecto inusitado, uma participante do programa chamou atenção do público por usar o órgão genital para pescar. No reality, os participantes passam por diversas dificuldades, e entre elas está ter que arranjar e fazer a própria comida, para ser mais próximo possível de uma vida longe dos recursos que facilitam a vida cotidiana.
Marina Fukushima, participante brasileira de “Largados e Pelados: A Tribo”, viralizou com a técnica de expor a vagina para atrair peixes na savana africana. Em um dos episódios, Marina percebeu que os peixes eram atraídos pelo seu órgão genital e começou a usar tal artimanha como tática para pescar.
“Eu não sei o que acontece, mas os peixes sempre querem ir nas minhas partes íntimas”, disse ela. Em seguida, a mulher senta de pernas abertas na beira de um rio e usa uma peneira para pegar peixes.