Casos de virose da mosca aumentam no verão e podem colocar em risco sua família

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 16:00
Imagine que um pequeno visitante na sua cozinha pode ser o transporte de milhares de bactérias nocivas à saúde de seus filhos.
A virose da mosca ganha força durante os períodos de clima quente, pois essas condições favorecem a multiplicação rápida desses vetores urbanos.
Mosca tsé-tsé
Portanto, o que muitos consideram apenas uma sujeira comum é, na verdade, um risco real de infecções gastrointestinais severas.
É imprescindível adotar hábitos preventivos, já que a incidência de casos de diarreia aguda aumenta drasticamente com a proliferação desses insetos voadores.
As moscas funcionam como veículos mecânicos que coletam agentes infecciosos em lixeiras e esgotos antes de visitarem as nossas residências.
Ao entrarem em contato com dejetos, elas ficam cobertas de vírus e bactérias que serão distribuídos por onde elas pousarem.
Quando o inseto pousa em seu prato ou em um talher, a transferência dos patógenos ocorre de forma instantânea e perigosa.
Como esse inseto possui uma vida útil de quase um mês, o potencial de contaminação em uma vizinhança é altíssimo.
Uma vez ingeridos, esses microrganismos afetam o sistema imunológico e agridem o funcionamento normal do intestino humano em poucas horas.
O indivíduo infectado geralmente sofre com náuseas, vômitos e dores na região do abdômen, além de enfrentar quadros de diarreia constante.
Além do desconforto, a febre e o mal-estar indicam que o corpo está lutando contra a invasão bacteriana ou viral.
Grupos vulneráveis, como os imunossuprimidos, precisam de auxílio médico imediato se os sintomas de desidratação profunda começarem a surgir rapidamente.
A recuperação de quadros leves pode ocorrer em até três dias se o paciente ingerir líquidos de forma adequada e contínua.
O preparo do soro caseiro envolve misturar 20g de açúcar e 3,5g de sal em um litro de água limpa e fria.
Beba pequenas porções dessa mistura ao longo do dia para repor os sais minerais perdidos durante a enfermidade.
Adicionalmente, proteja sua casa fazendo a limpeza rigorosa de mesas e balcões, além de nunca deixar alimentos expostos ou lixeiras abertas.