Dermatologistas fazem alerta para erro de higiene comum entre os mais velhos que pode colocar a vida em risco

Agência Correio
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 13:00
Você sabia que o banho quente e demorado pode ser um inimigo da sua saúde após os 65 anos? Embora pareça relaxante, essa prática antiga agride a pele que se tornou fina e sensível com o envelhecimento.
Especialistas explicam que a maturidade exige novos cuidados com a higiene pessoal para evitar problemas graves. Entender essas mudanças é o primeiro passo para preservar a saúde e o vigor da sua pele.
Inovações nos banheiros
Uma rotina de limpeza adequada funciona como uma barreira eficiente contra infecções e irritações cutâneas. Consequentemente, o idoso sente menos incômodos, como aquela coceira chata que surge após o contato com a água.
Além dos benefícios físicos, sentir-se limpo e bem cuidado eleva o humor e a confiança. Essa atenção diária permite que a pessoa note qualquer alteração suspeita na pele antes que ela se torne um problema grave.
Muitas pessoas utilizam sabonetes inadequados que retiram a gordura boa da pele de forma agressiva. Esse hábito compromete a hidratação e deixa a superfície do corpo desprotegida contra agentes externos perigosos.
Outro erro comum envolve o uso de força excessiva durante a secagem com a toalha. Além disso, a ausência de um creme hidratante logo após a lavagem interrompe o processo natural de recuperação dos lipídios da derme.
Embora a limpeza seja necessária, lavar a pele muitas vezes ao dia traz efeitos colaterais negativos. O contato prolongado com substâncias espumantes enfraquece a proteção da epiderme e gera um ressecamento severo.
A água em temperaturas elevadas piora ainda mais a situação, causando rachaduras e sensibilidade extrema. Portanto, modere o tempo debaixo do chuveiro para manter sua pele resistente, hidratada e livre de coceiras constantes.