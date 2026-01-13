SAÚDE

Dermatologistas fazem alerta para erro de higiene comum entre os mais velhos que pode colocar a vida em risco

Descubra como pequenos ajustes na hora do banho podem evitar coceiras e feridas na pele madura

Agência Correio

13 de janeiro de 2026

Veja as recomendações de especialistas para manter a higiene em dia sem prejudicar a sensibilidade cutânea Crédito: Freepik

Você sabia que o banho quente e demorado pode ser um inimigo da sua saúde após os 65 anos? Embora pareça relaxante, essa prática antiga agride a pele que se tornou fina e sensível com o envelhecimento.

Especialistas explicam que a maturidade exige novos cuidados com a higiene pessoal para evitar problemas graves. Entender essas mudanças é o primeiro passo para preservar a saúde e o vigor da sua pele.

A conexão entre higiene e bem-estar

Uma rotina de limpeza adequada funciona como uma barreira eficiente contra infecções e irritações cutâneas. Consequentemente, o idoso sente menos incômodos, como aquela coceira chata que surge após o contato com a água.

Além dos benefícios físicos, sentir-se limpo e bem cuidado eleva o humor e a confiança. Essa atenção diária permite que a pessoa note qualquer alteração suspeita na pele antes que ela se torne um problema grave.

Práticas comuns que você deve evitar

Muitas pessoas utilizam sabonetes inadequados que retiram a gordura boa da pele de forma agressiva. Esse hábito compromete a hidratação e deixa a superfície do corpo desprotegida contra agentes externos perigosos.

Outro erro comum envolve o uso de força excessiva durante a secagem com a toalha. Além disso, a ausência de um creme hidratante logo após a lavagem interrompe o processo natural de recuperação dos lipídios da derme.

Quando a limpeza se torna um problema

Embora a limpeza seja necessária, lavar a pele muitas vezes ao dia traz efeitos colaterais negativos. O contato prolongado com substâncias espumantes enfraquece a proteção da epiderme e gera um ressecamento severo.