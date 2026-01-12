SAÚDE

Cientistas descobre que o cabelo grisalho é um sinal de boa saúde; saiba por que

Veja como o estresse e a biologia explicam o clareamento dos seus cabelos

B Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14:00

Saiba por que os cabelos brancos surgem e o que eles dizem sobre você. Crédito: Wikimedia commons

O corpo humano gerencia recursos de forma inteligente e envia sinais visíveis na aparência. O surgimento de fios brancos representa uma dessas mensagens biológicas sobre o seu estado interno.

Inesperadamente, você percebe que a cor está mudando e questiona o motivo dessa transformação súbita. Essa mudança vai além da estética e reflete o equilíbrio entre desgaste e recuperação.

O mecanismo de pigmentação dos fios

Os melanócitos trabalham ativamente no folículo piloso para produzir a melanina que colore o cabelo. Esse sistema garante que a fibra capilar receba o pigmento necessário durante o ciclo.

Apesar disso, o tempo faz com que algumas células parem de funcionar como deveriam originalmente. O fio cresce sem cor e se torna grisalho porque o processo de transferência falhou.

O peso do estilo de vida na cor

No passado, a sabedoria popular associava o grisalho precoce a uma vitalidade física acima da média. As pessoas viam os fios brancos como um troféu de um metabolismo que funcionava bem.

Atualmente, a ciência vincula esse processo à genética, ao uso de cigarros e ao excesso de peso. Tais condições geram um esforço extra que o organismo precisa compensar constantemente.

As fases da vida e a coloração

A grande maioria da população madura apresenta cabelos grisalhos em diferentes níveis de intensidade hoje. As estatísticas mostram que a idade influencia diretamente a quantidade de fios sem pigmento.

Por outro lado, os jovens costumam notar apenas pontos brancos espalhados de maneira bastante discreta. A quantidade total depende muito de como o corpo lida com o tempo.

O reflexo do cotidiano no espelho

O estresse constante acelera o fim das reservas de pigmento nos folículos capilares de forma visível. Experimentos comprovam que a tensão extrema consome as células responsáveis pela cor da fibra.

Assim, o sistema nervoso simpático reage ao cansaço e altera a biologia do seu cabelo. Essa conexão entre mente e corpo explica por que períodos difíceis deixam marcas prateadas.

Aceitação ou mudança visual agora

Muitas mulheres e homens decidiram abraçar o visual platinado como uma nova forma de estilo. Outros indivíduos ainda preferem as tinturas para manter a aparência que sempre tiveram antes.