IMÓVEL DE LUXO

Como é a mansão milionária de 16 quartos de Luciano Huck e Angélica avaliada em R$ 26,4 milhões

Casal mora com os três filhos em uma casa avaliada em milhões, com vista para a Pedra da Gávea e estrutura de resort

Heider Sacramento

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 06:18

Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema Crédito: Reprodução

Luciano Huck e Angélica vivem com os filhos, Joaquim, Benício e Eva, em uma das mansões mais luxuosas do Rio de Janeiro, localizada no bairro do Joá, na zona sul da cidade. O imóvel, que ocupa um terreno de 4 mil m², impressiona pela estrutura e pela vista panorâmica da Pedra da Gávea.

Especialistas apontam que um imóvel desse porte pode valer até R$ 26,4 milhões. A casa já foi palco de festas de fim de ano com celebridades e até de casamentos de estrelas internacionais, como o de Guy Oseary e Michelle Alves, que recebeu Madonna e Bono Vox entre os convidados.

Com 1.500 m² de área construída, a residência conta com 16 quartos, sendo seis suítes, além de cinema, capela, piscina, salão de jogos, churrasqueira e um enorme jardim integrado à natureza. A arquitetura aposta em grandes janelas de vidro e pé-direito duplo, criando uma sensação de amplitude e conexão com a paisagem ao redor.

Em entrevista à Vogue, Angélica contou que a casa foi pensada para ser o centro das reuniões familiares. “Foi construída em meio à natureza para que a gente tivesse todos os ambientes por perto. Preferimos jantar em casa do que sair para alguma festa”, disse. Ela também revelou que Huck foi o responsável por boa parte da decoração.

O casal tem uma coleção de arte e fotografia que inclui obras de Sebastião Salgado e um retrato de Angélica criado por Vik Muniz, feito com colagens de revistas da carreira da apresentadora.