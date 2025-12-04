Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a mansão milionária de 16 quartos de Luciano Huck e Angélica avaliada em R$ 26,4 milhões

Casal mora com os três filhos em uma casa avaliada em milhões, com vista para a Pedra da Gávea e estrutura de resort

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 06:18

Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema Crédito: Reprodução

Luciano Huck e Angélica vivem com os filhos, Joaquim, Benício e Eva, em uma das mansões mais luxuosas do Rio de Janeiro, localizada no bairro do Joá, na zona sul da cidade. O imóvel, que ocupa um terreno de 4 mil m², impressiona pela estrutura e pela vista panorâmica da Pedra da Gávea.

Especialistas apontam que um imóvel desse porte pode valer até R$ 26,4 milhões. A casa já foi palco de festas de fim de ano com celebridades e até de casamentos de estrelas internacionais, como o de Guy Oseary e Michelle Alves, que recebeu Madonna e Bono Vox entre os convidados.

Mansão de Luciano Huck e Angélica

Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
1 de 12
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti

Com 1.500 m² de área construída, a residência conta com 16 quartos, sendo seis suítes, além de cinema, capela, piscina, salão de jogos, churrasqueira e um enorme jardim integrado à natureza. A arquitetura aposta em grandes janelas de vidro e pé-direito duplo, criando uma sensação de amplitude e conexão com a paisagem ao redor.

Leia mais

Como são os apartamentos de luxo de R$ 8,6 milhões que Deborah Secco comprou em Miami

Como é a mansão de Vini Jr., avaliada em R$ 20 milhões e com boate subterrânea, que abriga Virginia Fonseca

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Como é a casa histórica de Regina Casé no Santo Antônio Além do Carmo

Como é a casa luxuosa de Fernanda Paes Leme com diária de R$ 6 mil no Santo Antônio Além Carmo

Em entrevista à Vogue, Angélica contou que a casa foi pensada para ser o centro das reuniões familiares. “Foi construída em meio à natureza para que a gente tivesse todos os ambientes por perto. Preferimos jantar em casa do que sair para alguma festa”, disse. Ela também revelou que Huck foi o responsável por boa parte da decoração.

O casal tem uma coleção de arte e fotografia que inclui obras de Sebastião Salgado e um retrato de Angélica criado por Vik Muniz, feito com colagens de revistas da carreira da apresentadora.

Além disso, detalhes pessoais marcam os cômodos: almofadas bordadas do Havaí e banquinhos de Alagoas trazem toques de memória afetiva e autenticidade.

Leia mais

Imagem - Neto de Maurício Mattar é internado às pressas pela segunda vez e preocupa fãs

Neto de Maurício Mattar é internado às pressas pela segunda vez e preocupa fãs

Imagem - Virginia Fonseca ou Vini Jr.? Descubra quem tem a maior fortuna do novo casal do momento

Virginia Fonseca ou Vini Jr.? Descubra quem tem a maior fortuna do novo casal do momento

Imagem - Quem são Vittor Fernando e Gabriel Fuentes, atores alvos de tiros em tentativa de assalto durante viagem ao Rio

Quem são Vittor Fernando e Gabriel Fuentes, atores alvos de tiros em tentativa de assalto durante viagem ao Rio

Tags:

Angélica Luciano Huck

Mais recentes

Imagem - Quanto custa comer nos restaurantes de Paola Carosella? Veja preços e endereços

Quanto custa comer nos restaurantes de Paola Carosella? Veja preços e endereços
Imagem - Como é a mansão de R$ 100 milhões de Gisele Bündchen, com elevador e suíte que parece um apartamento próprio

Como é a mansão de R$ 100 milhões de Gisele Bündchen, com elevador e suíte que parece um apartamento próprio
Imagem - Hora da alegria: tire a sua sorte do dia para esta quinta (4)

Hora da alegria: tire a sua sorte do dia para esta quinta (4)

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotomania 2857, desta quarta-feira (3)
01

Resultado da Lotomania 2857, desta quarta-feira (3)

Imagem - Touro, Virgem, Libra e Aquário recebem uma resposta importante do universo hoje (3 de dezembro)
02

Touro, Virgem, Libra e Aquário recebem uma resposta importante do universo hoje (3 de dezembro)

Imagem - 3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)
03

3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)

Imagem - Homem morre ao ser atingido por barra de supino durante exercício em academia
04

Homem morre ao ser atingido por barra de supino durante exercício em academia