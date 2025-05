NOVELA DAS 19H

'Dona de Mim': Filho de Kami se perde e Marlon vira herói ao encontrar o garoto

Menino é salvo de acidente por ex de Leo, que volta à Mansão dos Boaz em grande estilo

No capítulo desta sexta-feira (16) de Dona de Mim, o pequeno Dedé acaba se perdendo da mãe, Kami (Giovanna Lancellotti), gerando momentos de tensão. Quem surge como herói na situação é Marlon (Humberto Morais), que encontra o garoto e o salva de um possível acidente. >

O ato heroico não passa despercebido e impressiona Kami, que começa a olhar Marlon com outros olhos. Essa aproximação, no entanto, não agrada nem um pouco Leo (Clara Moneke), que sente o incômodo crescer ao ver o ex-namorado cada vez mais próximo da amiga. Pam, atenta a tudo, percebe o clima estranho no ar.>