NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': delegado recebe carta anônima com a localização do corpo de Valéria

Após reviravolta, polícia recebe mapa com paradeiro da mãe biológica de Bia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de maio de 2025 às 12:40

'Garota do Momento': delegado recebe carta anônima com a localização do corpo de Valéria Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Os mistérios em torno da morte de Valéria (Julia Stockler) começam a ser desvendados nos próximos capítulos de Garota do Momento, novela das 18h da Globo. A trama ganha novos contornos com a revelação feita por Geraldo (Bruno Lourenço Fernandes), que forjou sua própria morte e agora retorna com informações decisivas sobre o paradeiro do corpo da mãe biológica de Bia (Maisa Silva). >

Com a ajuda de Clarice (Carol Castro), que elabora um mapa baseado nas informações de Geraldo, a polícia recebe uma pista crucial para a investigação. A situação promete abalar as estruturas dos Alencar e daqueles envolvidos na farsa que marcou o passado da família.>

Enquanto isso, Clarice segue firme em sua busca por justiça e confronta Juliano. Em outro núcleo, Camila convida Ronaldo para uma viagem, numa tentativa de deixarem Bia para trás. Já Raimundo, ao descobrir um teste de gravidez com Lígia, enfrenta uma nova dúvida sobre o futuro.>

Outra confusão marca o capítulo: Basílio é preso por desacato após uma armação de Maristela, que posteriormente decide retirá-lo da delegacia. Para completar o clima tenso, uma carta anônima chega à delegacia revelando a localização do corpo de Valéria, jogando ainda mais luz sobre o crime que abalou os bastidores da família.>