NOVELA DAS 19H

'Dona de Mim': Marlon enfrenta Costa para proteger Lucas e Kami (07)

No capítulo desta quarta (07), tensão cresce na fábrica e beijo entre Davi e Leo gera desconforto

Bárbara percebe que Marlon fica visivelmente desconfortável ao ver o beijo entre Davi e Leo, enquanto os dois se divertem juntos no parque. Já Sofia e Filipa ficam encantadas com as histórias que Rosa conta sobre os tempos da Boaz, despertando nelas um misto de curiosidade e fascínio.